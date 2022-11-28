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Bunun adı kazaya davetiye

Bunun adı kazaya davetiye
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SİNEM HATUN DAVUT

Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, Malatya Park AVM otopark girişinde zeminle alakalı herhangi bir kaygan zemin uyarı levhasının olmadığına dikkat çekerek, ‘’ Bu durum kazalara sebebiyet vermektedir’’ dedi.

ZEMİN KAYGAN UYARI LEVHASI YOK

Malatya Park AVM otopark girişinde güvenlik amacıyla kameraların sadece kayıt aldıklarını, onun dışında herhangi bir uyarı levhasının bulunmadığını belirtti. Ayrıca Burak, otopark içerisindeki motosiklet alanlarında boruların olduğunu da ifade ederek, ‘’Motosikletler borular yüzenden dağınık park yapmak zorunda kalıyorlar’’ şeklinde sitem etti.

ZEMİN KAYGAN UYARI LEVHASI YOK

Otopark girişinde ve otoparkın içerisinde kaygan zemin uyarı levhasının bulunmadığını dile getiren Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, ‘’AVM sadece kendi güvenliği için uyarı levhaları koymuş. Giriş yapan kuryeler için herhangi bir uyarı levhası yoktur. İş sağlığı ve iş güvenliği ile alakalı hiçbir uyarı yok. Zemin ıslak ve parlak olduğu için kaymaya çok elverişli. Ayrıca motosiklet alanlarına borular koyarak motosikletlerin dağınık park yapmak zorunda kalıyorlar. Bu durum da kazalara sebebiyet vermektedir’’ şeklinde ifade etti.

Bu durumu Malatya Park AVM yönetimine bir dilekçe verdiklerini ve dilekçeyi gelen evrak kayıt defterleri olamadığı için kabul etmediklerini söyledi.

Dilekçede yer alan metin şu şekilde;

‘’Malatya Park AVM kapalı otopark girişinde motosikletli kuryelerin Park alanına kadar olan araç yolunun aşırı kaygan olmasından dolayı motorlar ıslak Zemininden dolayı kaza yapmakta ya da sebebiyet vermektedir. Bu nedenle yolun kaymaz hale getirilmesi yahut motorlara özel yol yapılmasını istiyoruz. Maddi ya da Fiziki zararlara sebebiyet vermemesi için tarafınızdan tüm Kuryeler ve Restoran sahipleri olarak ivedilikle çözüm bekliyoruz. Gereğinin yapılmasını ve tarafların bilgilendirilmesini arz ederim’’

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