“Bunlar tarih, getirip satmayın”

HÜSEYİN KOCAMAN

Fabrika halı ve kilimlerinin çıkması ve ekonomik krizin baş göstermesiyle eski el emeği göz nuru yün halılara olan ilginin azaldığını ifade eden Mehmet Yüce isimli satıcı, gençlere de bir tavsiyede bulundu. Karaca, “Bu halıları anneniz, babanız ve ya onlardan daha yaşlıları dedeniz, nineniz diyelim günlerce dokudular. Bu halılar çürümez, eskimez, yıpranmaz. Bunları kullanın. Kullanın ki değeri artsın. Getirip satmayın. Çünkü bunlar tarih” dedi.

El dokuması göz nuru eski halı ve kilimler tezgâhları süslemeye devam ediyor. Neredeyse her birinde günlerce emek bulunan bu halı ve kilimlere ilginin giderek azalması ise satıcılarını da üzüyor. Eski halı ve kilimlere olan ilgiyi anlatan Ahmet Karaca isimli esnaf, eski halı ve kilim işinin artık yok olmak üzere olduğunu söyledi.

BU HALILAR ARTIK DOKUNMUYOR

El dokuması eski halı ve kilimlerin kıymetinin bilinmediğinden yakınan Karaca, şunları kaydetti:

“Artık bu işte bir geçim kalmadı. Eski kili, halı, yastıklar çok kıymetli olmasına rağmen şimdiki insanlar bunun kıymetini bilmiyorlar. Halı, kilim almak için de fabrika yani makine halısını tercih ediyorlar. Bizim sattıklarımız da el dokuma halıları ve kilimleri. Zaten bunları elde dokuyan da yoktur. Sattıklarımız ürünler yarım asır evvel dokunmuş olan ürünler. Ben zaten bu işi bir geçim olarak görmüyorum. Artık yaşlıyım ve buraya gelip zamanımı değerlendiriyorum. Bizler bu dünyadan göçtükten sonra bizim yaptığımız bu işi şimdiki gençler yapmaz. Çünkü bu meslek tutulmuyor. Bu halı, kilim ve yastıklar pek bulunmuyor. Çünkü artık dokunmuyor. Gençler zamanında annesinin, babasının günlerce dokuduğu, göz nuru döktüğü bu halıları getirip bir çırpıda satıyorlar. Maalesef bu halıların kıymeti bilinmiyor” diye konuştu.

BU HALILAR KULLANDIKÇA DEĞERLENİYOR

Bu halıların yok olmaya yüz tutmasında fabrika halılarının önemli bir faktör olduğunu savunan Karca, “4 metrelik bir halıyı dokutayım deseniz binlerce lira masrafı olur. Bunlar eskiden çok pahalıydı. Neredeyse bir çift halısı olan bir traktör alıyordu. Şu anda bu halılara ilgi çok az. Şark köşesi yapmak isteyenler ve bu halı ile kilimlere merak gösterenler gelip alıyorlar. Fabrika halılar çıktı, el dokuması, el emeği göz nuru halı ve kilimleri ikinci plana itildi. Şimdiler de ise ekonomik krizden dolayı alım olmuyor. fabrika halılarıyla el dokuması halı bir olur mu? Bu halıların yerini fabrika halıları hiçbir zaman tutmazlar. Onlar naylon, bunlar ise yün. Ayrıca da sağlıklı. Eski el dokuması halı ve kilimlerin ileride tutulacağını söylüyorlar. Ama bilemiyorum. Bu halıları kullandıkça değerlenir. Alıp saklarsanız değerinden düşer. Bu halıları alacak olanlar mutlaka kullanmalı” diye konuştu.

“HER BİR İLMEĞİNDE BİR GÖZ NURU VAR”

Gençlere de birer tavsiyede bulunan Karaca, “Bu halıları anneniz, babanız ve ya onlardan daha yaşlıları dedeniz, nineniz diyelim günlerce dokudular. Günlerce göz nuru döktüler bu tür el emeklerini oluşturabilmek için. Bu halılar çürümez, eskimez, yıpranmaz. Bunları kullanın. Kullanın ki değeri artsın. Getirip satmayın. Çünkü bunlar tarih. Her bir ilmeğinde bir emek var. Günlerce dokunan bu halıları şimdi siz binlerce lira verseniz de dokutamazsanız. Gerçi artık dokuyan da kalmadı. Sadece sizden tavsiyem bu el emeği göz nuru halıların kıymetini bilmeniz” söyleminde bulundu.