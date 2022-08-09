Bunda ne şoför ne de otobüs suçlu!

MEHMET KIROĞLAN

Sorunlar yumağı haline gelen toplu taşıma araçları için gün geçmiyor ki haber yapılmasın. Her defasında haberin konusu ya şoför ya da otobüsler olurken, bu kez haberin ana fikri otobüslere binen bilinçsiz ebeveynler. 3-4 yaşındaki çocuklarını kucaklarına almaktansa boş buldukları koltuklara oturtan ebeveynlerin bu durumu diğer yolcuların tepkisine neden olurken, gazetemize konuşan yolcular MOTAŞ’ın bu konuda da tedbir almasını istedi.

Küçük çocukların yaşlılar ayaktayken boş koltuklara oturtulmasına tepki gösteren Mehmet Sultansuyu isimli 65 yaşındaki vatandaş, bu durumun kültürümüzde olmadığını söyledi.

“KİMSENİN AYAKTA KALMASINI İSTEMEZDİK”

Geçmişte böyle şeylerin olmadığını belirten Sultansuyu, “Bizim kültürümüz böyle değil. Biz eskiden küçük bir kız çocuğu da görsek hemen yerimizden kalkar, kız ayakta kalmasın diye yerimizi ona verirdik. Küçük de olsa o kızın ayakta kalmasını istemezdik. Şimdi kültürümüz o kadar yozlaştı ki, ne büyük ne küçük ne hasta ne yaşlı ne de kadın diyoruz. Kadın çocuğunu boş koltuğa oturtmuş, kimseyi umursamadan kendisi bir koltukta, çocuğu diğer koltukta yolculuk yapıyor. ‘Kızım çocuğunu kucağına al, biz yaşlıyız, biz oturalım’ desek belki de bize hak etmediğimiz muamele yapacak. Belki o kadar yolcu içinde bizimle kavga etmek isteyecek. Çocuğu küçük, kucağına alsa bir yaşlı veya bir kadına yer verse doğru olmaz mı? Sen çocuğun için ayrı bir bilet mi kullandın ki, bu kadar umursamaz davranıyorsun? Bu nedenle biz MOTAŞ’ın yetkililerinden bu konuya bir çare bulmasını istiyoruz. Önceden otobüslerde ‘Hamile, yaşlı ve engellilere yer veriniz’ yazısı vardı. Bu şekilde vatandaşlar uyarılıyordu, şimdi o da yok. Ben bu konuda vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyorum” diye konuştu.

“İNSANLIK NEREYE GİDİYOR?”

“Annelerin 5 yaş altı çocuklarını kucağına almayıp ayrı koltukta oturtarak yolculuk etmesine izin vermesi araçta ayakta yolculuk edenlere kesinlikle büyük bir hakarettir” diyen Leyla Duman isimli vatandaş ise, “Bu nasıl insanlık, bu nasıl vicdan. Bu konuda şikâyetçiyiz ve bu gibi insanların bilinçlenmesini istiyoruz. İnsanlık nereye gidiyor? Bu yüzden bu konuda bazen mağdur oluyoruz ve bu da diğer ebeveynlere çok iyi örnek olmayacak. Belediyenin bu konuda vatandaşları bilinçlendirecek bir çalışma yapsın” açıklamasında bulundu.