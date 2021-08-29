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Bulut Son Vuruşlardan Dertliydi!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncularının yeterince gol pozisyonuna girdiklerini fakat meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadıklarını söyledi.

bulut son vuruşlardan dertliydi!
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncularının yeterince gol pozisyonuna girdiklerini fakat meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadıklarını söyledi.

Görev yaptığı eski takımına karşı sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı siyahlıların teknik patronu Erol Bulut, kaybettikleri müsabakanın ilginç bir karşılaşma olduğunu söyledi. Buz, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı, yeterince gol pozisyonuna girdik. Üç maçlık kadar gol pozisyonu ürettik ama maalesef istediğimiz son vuruşu inanarak yapmadık, golü bulamadık. Ondan sonra futbolda olduğu gibi bireysel hatalardan yaptığımız iki hata oldu. Rakip üç kere kalemize geldi iki gol pozisyonundan gol yedik, nitekim 3 puanı kaybettik. Geçen hafta da aynı sıkıntıları yaşadık. Üretiyoruz ama değerlendiremiyoruz. Dediğim gibi maçta da yeterince gol pozisyonu ürettik, direkten dönen iki topumuz var. Golleri atamadığınız zaman hatalar dolayı maç kaybediyorsunuz. Üzerinde çalışacağız o yüzden bireysel hataları minimuma düşürmemiz lazım. Bu gün iki üç tane hata vardı onu da sıfıra düşüreceğiz. Ön tarafta gol pozisyonlarını daha iyi değerlendireceğiz. Milli maç arasına en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Transfer dönemine kadar aramıza katılabilir birkaç arkadaşımız, olabilir onun üzerinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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