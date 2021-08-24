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Anasayfa / Spor / Bulut Malatya’da Çıkış Arayacak

Bulut Malatya’da Çıkış Arayacak

Süper Lig’in 3.haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan Gaziantep Futbol Kulübü’nde 28 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

bulut malatya’da çıkış arayacak
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Süper Lig’in 3.haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan Gaziantep Futbol Kulübü’nde Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

Ligde geride kalan haftada Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan kırmızı siyahlılar, Yeni Malatyaspor karşısına sezonun ilk galibiyetini alabilmek için çıkacak. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü’nde çalışmalar sürerken, Covid-19 izolasyon süreci sona eren ve son testi negatif sonuçlanan Oğuz Ceylan, takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenman öncesi doğum günü olan Mustafa Burak ile geçtiğimiz gün yeni yaşlarını dolduran Doğan, İbrahim, Ekrem ve teknik heyet Medya Danışmanı Volkan Küçük’ün doğum günleri kesilen pastayla kutlandı. Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda 3-2 kaybettiği Karagümrük maçı sonrası sezonun ilk puanını Beşiktaş karşısında alan Gaziantep ekibi, Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3 puan alarak çıkış başlatmak istiyor. ÖMER ALİ DELİBAŞ

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