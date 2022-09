BUGÜN SEÇİM OLSA?

ANKET ‘DÜŞTÜ’ DEDİ; PEKİ MALATYA…

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

ASAL Araştırma Şirketi, Siyasi Eğilimler Araştırması ağustos ayı anket çalışmasını Kayseri, Kocaeli, Gaziantep ve Malatya’da gerçekleştirdi. Asal Araştırma’nın Malatya’da gerçekleştirdiği anketin sonucuna göre Malatya’da 2018 seçimlerinde yüzde 53,9 oy oranına sahip olan AK Parti’nin oy oranı yüzde 45,3 olarak açıklandı. Ankete göre, AK Parti’nin oy oranında Malatya’da 8,6 puanlık bir düşüş yaşandı. Peki, yapılan bu anket gerçeği ne kadar yansıtıyor.

Yaptığı haberlerle gündemi belirlemeye devam eden BUSABAH gazetesi Asal Araştırma Şirketi’nin Malatya’da gerçekleştirdiği anketin sonucu hakkında Malatyalıların nabzını tuttu. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşen sokak röportajlarının bu haftaki konusu “Ankete göre, AK Parti’nin oy oranında Malatya’da 8,6 puanlık bir düşüş yaşandı. Sizce AK Parti’nin oy oranı düşer mi?” oldu.

AK Parti’nin oylarının düşeceğini tahmin eden Ahmet Yıldırım, Türkiye’de ekonomik krizin olduğunu belirtti. Yıldırım, “Bunlardan dolayı oylarının düşeceğini tahmin ediyorum. Ortada bir hukuksuzluk varsa bu ülkede istediğin kadar yatırım yap. Orada huzursuzluk olur, ondan dolayı AK Partinin oylar düşecek” şeklinde konuştu.

“FAKİR DAHA ÇOK FAKİRLEŞTİ”

Ekonomik olarak herkesin fakirleştiğini söyleyen, ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Bence düşer, her şey ortada ekonomik olarak herkes fakirleşti. Fakir daha çok fakirleşti. Ben dün aldığımı bugün alamıyorsam, dün yediğimi bugün yiyemiyorsam ki öyleyiz. Ben mesela orta gelir seviyesine sahibim. Ben bile önceden tükettiğim şeyleri bugün tüketemiyorum. Bir şeyler düzelirse, belki oy oranları düşmeyebilir ama oy oranının çok fazla artacağını da tahmin etmiyorum” ifadelerine yer verdi.

“OY VERMEYEN NANKÖRDÜR”

Yaptığı çalışmalardan dolayı AK Parti’nin oy oranının yükseleceğini tahmin ettiğini söyleyen Cumali Aslan ise, “Bence oy oranı yükselir çünkü çalışması belli, sanayiyi yükselti, alt yapıları yaptı, yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Talebelere burs veriyor, kitapları ücretsiz veriyor, hastasına yardım veriyor, ev yardımı veriyor. Ona oy vermeyen nankördür” dedi.

Oy oranında bir düşüş olacağını düşünen Hasan Atalay, “Bana göre düşer. Ben bir emekliyim, geçinemiyorum. Sıkıntı içerisindeyim. Bu duruma karşılık nasıl oy kazanacak ben bilemiyorum. 20 senedir hiçbir şey yapmadı, bundan sonrada hiçbir şey yapacağına inanmıyorum” diye konuştu.

“İNŞALLAH KAZANACAĞIZ”

Erdoğan’ın her zaman kazanacağını belirten Mehmet Taşkıran, “Recep Tayyip Erdoğan her zaman kazanır. Hiçbir zaman kaybetmez. Yaptığı hizmetlerden memnunuz. Her taraf iyi, herkes memnun. Başka partilerin yorumlarına bakmayın inşallah kazanacağız” şeklinde konuştu.

AK Partiye güvendiğini ifade eden, ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Oyumuz AK Partiye, ona güveniyoruz. Pahalılık var ama olsun dünyanın her yerinde var. Yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Başka kim var, kime oy vereceğiz” dedi.

“BİZ GEÇMİŞTEKİ İKTİDARLARDAN ÇOK ÇEKTİK”

Türkiye’nin dünyada çok iyi bir konumda olduğunu söyleyen Mehmet Aydemir, “Bana kalırsa eğer bu millet geçmişini unutmuşsa düşer, geçmişini unutmamışsa yüzde 52-53’tür. Bu millet inşallah geçmişini unutmamıştır ve geçmişini bilmeyen, geleceğini hiç bilmez. Bugün dünyada çok iyi bir yerdeyiz. Ama bunu daha yukarılara, daha iyi yerlere çıkarmak bu halkın boynunun borcudur. Çünkü biz geçmişteki iktidarlardan çok çektik. Biz de bir atasözü var diyor ki ‘Kör ol nankör olma.’ Biz geçmişi gördüğümüz için bugünkü hizmetler olağanüstü. Buradaki hizmetler için Avrupa’dan gelen arkadaşlarımız var. Özellikle sağlık konusunda biz çok iyi yerdeyiz. Zaten dünyanın da en büyük zenginliği sağlıktır. Erdoğan’a karşı, 6’lı masa adında bir ittifak kurmuşlar ama aslında 7 masadır, altında bir parti daha var. Bana göre bunlar hiçbir şeye muvafık olamaz. Çünkü millete yalan söylüyorlar, keşke herkes şeffaf konuşsa. Şeffaf konuşalım, geçmişimizi unutmayalım. Biz 12 Eylül öncesini yaşayan insanlarız. Gece kim sokakta dolaşabilirdi. Bunları unutmayalım. İnşallah 84 milyon insanda bunu unutmaz” şeklinde konuştu.

“HAK, HUKUK GELECEK, MUTLU OLACAĞIZ”

İktidarın bir an önce değişmesini istediğini söyleyen Mehmet Osmanoğlu, “Bugünkü hükümet pahalılığı görüyorsunuz. Bu iktidarın bir an önce değişmesi lazım. Yoksa bir vatanımız var elimizde, o da gidecek. Bu zamana kadar bütün oyum AKP’yeydi. Ama bir ölüm olayı oldu ambulansta. Adalet bulamadım. Batmış vaziyetteyiz. Ama ne yapalım, biz Cumhuriyet yönetiminde devam edeceğiz, inşallah hükümet değişecek. Hak, hukuk gelecek, mutlu olacağız. Biz mutlu değiliz şu anda. Evet, geçmişte kötü şeyler olmuştur ama bugün olacağı anlamına gelmez. Onlar geçmişte kaldı Cumhuriyet yönetimindeki hal ile 2022’deki durum bir olmaz. Biz 2022’deyiz, devletin verdiği 3 kuruşa herkes bakıyor, onunla geçim sağlıyor, olacak bir şey mi bu? Biz Cumhuriyet yönetimindeyiz. Cumhuriyet yönetiminde hak, hukuk vardır. Dini istismar etmek yoktur, Cumhuriyet dini de korur. Koruma altına almıştır ama çıkıyor adam kitap sallıyor” ifadelerine yer verdi.

“6’LI MASA ÇOK PASİF”

AK Parti ve Erdoğan’ın karizma sahibi olduğunu ifade eden Osman Özkan, “Bu pasif iş yapmayan, iş bilmeyen muhalefet Tayyip Erdoğan’ın kazanmasını sağlıyor. Ben de oy verdim AK Partiye fakat 2011’den sonra AK Parti iktidardan gitmeliydi, güçlü bir hükümet gelmeliydi ama olmadı. 6’lı masa çok pasif yani güçlü bir parti yok. Tayyip Erdoğan halka nasıl hükmedeceğini biliyor” dedi.

“PAHALILIK HER YERDE VAR”

AK Partinin oylarının hiçbir zaman düşmeyeceğini belirten ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Karşıda rakip olmadığı için oy oranları düşmez, yükselir. Bu adam milliyetçi bir Cumhurbaşkanı, kimseyi ayırmıyor. Cumhurbaşkanımız her konuda güzel işler yaptı. Pahalılık her yerde var. Mesela burası Malatya eskinden yolumuz yoktu, şimdi köprüler ve tüneller yapıldı bunları bugüne kadar hiçbir iktidar yapamadı. Ama bu adam geldi yollar yaptı, üniversite çoğaldı, hava limanları yapıldı. Bugün mesela 65’lik maaşını alıyor vatandaşımız, engelli yatalak hastalar maaş alıyor. Bu gün bir 65’lik maaş bin 730 TL, bunu kimse kimseye vermez. İş yok diyorlar, çalışana, okuyana iş var. Sabaha kadar internetin başında durma dersine bak. Pahalılık var ama bütün dünyada pahalılık var. Bana göre başka partide gelse, 6’lı masada gelse Erdoğan gibi yönetmeyi beceremez” diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir başka vatandaş ise, “Bana göre oy oranı yükselir, ortada bir rahatlık var, sonsuz hizmet yapılıyor. Türkiye’ye ve bütün dünyaya hitap ediyor” şeklinde konuştu.