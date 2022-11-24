BUGÜN KİM GİDECEK?

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya’da, tekstil sektöründe işçi çıkarımları yaşanıyor. Diğer şehirlerde de toplu işten çıkarılma haberleri geliyor. Tekstil sektöründeki kriz ve işten çıkarmaları, Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, krizdeki sektörün faturasının işçilere ödetildiğini iddia etti. Türkmen, “Malatya’da son bir buçuk ayda bin 500 kişi tekstil fabrikalarından işten çıkartıldı. İşten çıkarmaların yanı sıra yüzlerce işçi de ücretsiz izne gönderildi” derken, her gün iş yerine giden tekstil işçileri ise, ‘acaba bu gün hangimiz gideceğiz’ korkusuyla işe gittiklerini belirtti.

Tekstil sektöründeki kriz ve işten çıkarmaları, Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen açıkladı. Türkmen, “Krizin faturasını patronla işçi aynı ölçüde ödemiyor. Kirasını ödeyemeyen, ekmek alamayan patron yok ama işçi var” açıklamasını yaptı.

Tekstil sektöründeki kriz ve işten çıkarmaları anlatan Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen “Malatya’da tekstil sektörü için Organize Sanayi Bölgesinde 30 bin civarında işçi var ve bunların büyük çoğunluğu tekstil sektöründe çalışan kişiler. Antep, Malatya, Urfa, Maraş gibi illerde yoğun işten çıkarılmalar yaşanıyor. Bunları da biz fabrikalarda çalışan işçilerden ve üyelerimizden öğreniyoruz. Malatya’da son bir ay içinde sadece iki fabrikadan bin 500’ e yakın işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçi sayısı bu. Ayrıca bu tekstilde yaşanan daralma sadece bu iki fabrika ile ilgili değil. Toplam sayının bundan çok daha fazla olduğunu söyleyebilirsiniz. Tabi bölgenin diğer illerinde de Urfa’da da Maraş’ta da işten çıkarmalar var. Durum bu. “ dedi.

GEREKÇE, “KÜÇÜLMEYE GİDİYORUZ”

İşverenlerin asıl gerekçelerinin ‘küçülmeye gidiyoruz’ olduğunu belirten Tekstil sektöründeki kriz ve işten çıkarmaları, Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Özellikle hazır giyim için söylüyorum bunu Urfa Malatya ve Maraş’ta işçilere sunulan gerekçe zarara ediyoruz siparişlerimiz düştü gibi gerekçeler sunuluyor “ açıklamasına yer verdi.

“İŞÇİLERİN ÇOĞU EK İŞ YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR”

“İşçi yok diyorlar ya şunu sormak lazım” diyen Tekstil sektöründeki kriz ve işten çıkarmaları, Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, ”Açlık sınırı bile suna 7 bin 5 lira. Yani asgari ücretin 2 bin lira üstü. Bu sadece 4 kişilik bir ailenin aylık gıda ihtiyacını karşılayacak para. Öte yanda kira, eğitim, giyim, sağlık, ihyacını anlatan yoksulluk sınırı 26 bin liraya ulaştı. Yoksulluk sınırının beşte biri bir maaşla asgari ücretle iş veriyorsunuz, sonra diyorsunuz ki işçiler iş beğenmiyor. Bu işçilerle alay etmektir. İşçilerin çoğu ek iş yaparak geçimini sağlıyor” şeklinde konuştu.