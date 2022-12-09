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Bugün hava nasıl olacak? İşte Malatyalıların merak ettiği hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? İşte Malatyalıların merak ettiği hava durumu
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Bugün hava nasıl olacak? İşte Malatyalıların merak ettiği hava durumu

9 Ekim Cuma günü Malatya’da hava nasıl olacak?

 

Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Isparta hariç) ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. (İHA)

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