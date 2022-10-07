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Buğra’nın cezası belli oldu

Buğra’nın cezası belli oldu
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Buğra’nın cezası belli oldu

MURAT İPEKTEN

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında talimatlara aykırı hareketlerde bulunan kulüp ve sporculara verilen cezalar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyasporlu Rahman Buğra Çağıra’ya 1 maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Buna göre sarı kırmızılı kulübün takım kaptanı hafta sonu oynanacak Erzurumspor maçında görev alamayacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, “YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN’ın, 01.10.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” denildi.

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