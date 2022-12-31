Bu Yılın Değerlendirmesi

Bunları şöyle sıralayacak olursak,

İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan olayın terör örgütü saldırısı olduğu öğrenildi.

2022 KPSS, bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddialarının ardından iptal edildi ve ÖSYM başkanı görevden alındı.

Herkes tarafından dinlenen pop şarkıcısı Gülşen, konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Temmuz ayında asgari ücret 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu ay ise tekrar bir zam ile net ücret 8 Bin 500 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK Kredi geri ödemelerinde artık herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan rakam üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.

Ekonomi demişken dolar ve euro’yu es geçmek de olmaz 2022 Yılı başında 13,30 TL olan kur yılsonunda 18.65 seviyelerine geldi.

2022 Katar Dünya Kupasını Messi’li Arjantin kazandı. Benim favorim ise Ronaldo’lu Portekiz’di…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’yı ziyaret etti. Bir dizi açılışı da gerçekleştiren Erdoğan Malatya’da konakladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını verdi. İl ve ilçelerde 5 yıllık süreçte, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacağını duyurdu.

Ve şu an aklıma gelmeyen birçok olay. Kiminde çok üzüldük kiminde sevindik. Kiminde ise şaşkınlığımızı gizleyemedik.

Senin için yılın değerlendirmesi nasıldır diye sorarsanız, kimseye güvenmemeyi bağlanmamayı abla-abi dediğimiz insanlardan bile darbe yiyebileceğimiz gerçeğini, çevremizde çok insan değil de az insan ve huzur olması gerektiğini ve en önemli varlığın sağlık olduğunu tekrar öğrendiğim ders niteliğinde kocaman bir yıl oldu. Umarım yeni yıl bize beklediğimiz tüm mutlulukları huzuru getirir. Gelişmekten büyümekten ilerlemekten korkmadığımız başarı ile dolu bir yıl olur. Aşkın en gerçeği ile sevgi dolu bir yıl diliyorum. 2023 bizim yılımız olsun…