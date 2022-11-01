BU YANLIŞTAN DÖNÜN!

SİNEM HATUN DAVUT

Başarılı çalışılmalara imza atan Yeşilyurt Belediyesi 30’dan fazla yayınevi ile çok sayıda yazarın katıldığı ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ festivali ile takdir toplarken, 4 Kasım gününe ait söyleşi programında Atatürk’e hakaret eden Mustafa Armağan’a yer verilmesi tepki topladı. Gözler Yeşilyurt Belediyesine çevrilirken; belediyenin bu yanlıştan ne zaman döneceği merak konusu oldu.

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen, 30’dan fazla yayınevi ile çok sayıda yazarın katıldığı ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ kapılarını çocuklara açtı. 6 Kasım’a kadar açık kalacak olan festivalde söyleşiler, çocuk tiyatroları, konserler ve animasyon gösterileri de yer alıyor. Festivalin programına göre, 4 Kasım’a ait söyleşi programında Mustafa Armağan yer aldı. Atatürk’e karşı olumsuz düşünceleriyle bilinen Armağan’ın konuk olarak söyleşide yer alacağını duyanlar adeta isyan ettiler.

Başarılı projeleri ve yatırımlarıyla dikkat çeken Yeşilyurt Belediyesinin bu yanlıştan dönmesi bekleniyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar son günlerde başarılı çalışmalara imza atıyor. Yeşilyurt Belediyesinin Çocuk Kitapları Festivali düzenlemesi ve bu etkinliği de Cumhuriyet Bayramı Haftasına denk getirmesi takdir toplarken, Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet Bayramı Haftasında Atatürk’e her fırsatta hakaret eden Mustafa Armağan’a düzenlenen söyleşide yer verilmesi başarılı hizmetler yapan Başkan Çınar’ın bu başarılarına gölge düşüreceğini ileri sürülürken, Başkan Çınar’ın bu yanlıştan bir an önce dönmesi bekleniyor.