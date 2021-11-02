“Bu tamamen siyasi”

MUTLU SARIGÜL

Beyazay Derneği Arapgir Şubesi’nin arsa iddiasını değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 5 dönüm arazi içerisinde bin 250 metre kare Beyazay Derneği’ne, 3 bin 750 metre karesinin ise İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yeni bina yapılması için verildiğini ifade ederek, iddianın tamamen siyasi olduğunu söyledi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şube Başkanı Sadık Karagöz’ün mevcut binalarının 15 yıllığına Meclis kararıyla kendilerine tahsis edildiği ve çevresindeki arsanın bir yıl sonra başka bir firmaya verildi iddiasını değerlendirdi. BUSABAH gazetesine konuşan Cömertoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Mevzusu olan arsanın ilçe Emniyet Müdürlüğü binası olarak tahsis edildiğini ifade eden Cömertoğlu, 5 dönümlük arsadan Beyazay Derneği’nin yerinin ayrı olduğunu söyledi.

“BİNANIN TADİLATINI YAPTIRDIK”

“Burada bizim bir binamız var. Huzur evi diye yapılmıştı ve atıl durumdaydı. Çok kötü bir binaydı. Bu binayı iyileştirip, ilçenin bir eksiğini gidermeyi düşündük ve bu binayı bir engelli merkezi yapmaya karar verdik” diyen Cömertoğlu, şunları kaydetti:

“Beyazay Derneği’nin Hukuk Müşaviri Arapgirli ve derneklerinin bir şubesinin buraya açılmasını teklif etti. Ve biz de ‘olur’ dedik. Daha sonra Beyazay Derneği’nin Arapgir Şubesi’ni kurdurduk. Binanın tadilatını yaptırdık. 5 dönüm arazisi olan bir bina. Burası iflas edilmemişti. Beyazay Derneği Malatya Şubesi’nin kullandığı yer de bir dönüm.Tel örgünün çekildiği yerden 5 metre binaya doğru içeriye giriyor. Oranın bütün işini, parkını, serasını da zaten biz yaptık. Bu tamamen siyasi. Burası belediyenin mülkü, belediyenin destekleriyle bugüne geldiler. Bunlara karışan bir şey yok, iflası yapılmış.”

“BU YIL İHALESİ YAPILDI”

Arsanın bir bölümüne İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası yapılacağını dile getiren Cömertoğlu, “İlçe Emniyet Binası depremde yıkıldı ve boşta kaldılar. Biz de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılması yönünde söz almıştık. Buranın tahsisini istediler biz de tamamen iflas ettik. Belediye iflasını yaptı ve devrini verdik. Bu belediyenin yetkisinde olan bir şey ve kamu yatırımı gereği. Yatırımlar uzadı, bu yılda ihalesi yapıldı. 5 dönüm arazi içerisinde okulun yeriyle beraber bin 250 metre kare Beyazay Derneği’ne verildi yer, iflas edilen 3 bin 750 metre karesi emniyete verildi” değerlendirmesinde bulundu.