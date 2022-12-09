BU TAKIMIN SAHİBİ YOK MU?

Bizler genellikle saha sonuçları odaklı bakarak bir takım değerlendirmeler yapıyoruz ama saha dışında yaşananların, saha içini ve takımın geleceğini belirleyecek kadar önemli olduğunu gözden kaçırıyoruz. Planlı olduğunu düşünmüyorum fakat gençlerden oluşan bir takım ortaya çıktı ve büyük emekler verilerek belli bir kalıba sokuldu. Sadece saha içine baktığımız da bu takım düşmez diyemiyorum fakat sürpriz yapabilir düşüncesindeyim. Bu takımın yönetimsel olarak bu hale gelme sürecinde müdahaleler olmadığı gibi hesap soracak kimsede yok. Bu takımı Malatya’nın takımı haline getirmezseniz ortada kalır sahiplenen olmaz. Herkes bir şeyler söyler ama icraat yapan çıkmaz.

Son iki haftadır yazıyorum bu takımın tekrar yapılandırılması gerekir. Bu takıma sahip olduğunu hissedecek, takımın geleceği adına el kaldıracak, gidişatın şekillenmesinde söz sahibi olacak doğal ve dinamik kongre üyeliği olmalıdır. İlin ve ilçelerin belediye başkanları, milletvekilleri, spor kulüp başkanları, ildeki futbol antrenörleri, eski profesyonel futbolcular ve spor konusunda yazan çizen televizyoncular ve yazarlar doğal üye yapılmalı. Tüzük gereği bu vasfa sahip olanlar bu işin içinde olmalı ve bu liste doğal olarak dinamik yani her zaman değişebilmelidir. Yoksa akraba üyeler sizi ne uyarır ne kongreye çağırır ne de hesap sorabilir. Düşünün bu takımın sahibi kim? Belediye başkanı mı, vali mi, taraftar mı? Hayır takımımı manevi anlamda saydıklarım destekler fakat takıma bir sahip lazım oda büyük takımlarda olduğu gibi kongre üyeleridir.

Bugün bakıyorsunuz mevcut yönetim sürecin içinden çıkamıyor, kimse kılını dahi kıpırdatmıyor, olabilecekler için tedbir alınmıyor. Önümüz karanlık, aydınlık için mevcut yönetimin gücü yok fakat bu işe neden hevesle girdiler anlamış değiliz. Gelecek puan silmelerle birlikte bu takım Malatyaspor’un akıbetini yaşar. Eğer yönetim tıkandıysa acilen kongreye gitsinler derim. Ben çözerim diyen varsa yönetime gelir yoksa kayyum oluşturulur.

Düşünün bu psikoloji ile oyuncularımız uzun süredir zor şartlar ve psikolojik baskı altında kaldılar. Bay haftası belki bir dinlenme, nefes alma zamanı gibi oldu. Taktiksel bir takım eksiklerin çalışılmasına olanak verdi fakat eminim kafalar halen karışık. Bu şartlarda Samsun karşısında sürpriz arayacaklar kolaylıklar dilemekten başka bir şey elimizden gelmiyor.

Malatya Arguvanspor hoca değişim zamanını doğru kullanmanın avantajını bu haftada berabere kalarak geçirdi. Kendi ayarındaki Hopa takımına karşı, istekli oynamasına karşın oyun üstünlüğü kuramadı. Oynadığı oyunla galibiyete yaklaştı fakat hak etmediğini düşünüyorum. Yinede puan alması önemliydi. İkinci yarı için gol problemini çözecek ve oyunun organizasyonunu üstlenecek kalitede oyuncular alması gerekir. Bu ligin ikinci yarısı daha da zorlu geçer diye düşünüyorum.

Esen kalın…