Bu sorunları kim çözecek?

MUTLU SARIGÜL

İp bağlama yerinden, lavabo sorunu kadar bütün taleplerini sıralayan pazarcı esnafları, sorunlarının çözülmesini bekliyorlar. 10 yıldır süregelen sorunların şu ana kadar devam ettiğini savunan pazarcılar, bu sorunların kimin çözeceğini sorarken, yetkililerin artık kendileriyle ilgilenmesini istediler.

Pazarcı esnafların sorunları bir türlü çözülemiyor. 10 yılki sorun neyse şu anda da aynı sorunları yaşayan pazarcılar, özellikle semt pazarlarının kurulduğu mahalle ve sokaklara ip bağlama yerleri, seyyar lavabo gibi önem arz eden ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorlar. Sorunlarının bir an önce çözülmesini talep eden pazarcı esnafları, BUSABAH gazetesine konuşarak yetkililere çağrıda bulundular.

Pazarda denetim yapacak bir zabıtanın bulunmadığına sitem eden pazarcı esnafı Ramazan Toprak, esnaflık yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde ilgilenilmediklerinden dert yandı.

“İNSANLARLA KAVGA EDİYORUZ”

Semt pazarlarına ip bağlanacak yerler yapılmamasını acizlik olarak niteleyen Toprak, “Pazara bir araç park edilmiş. Saatlerce aracın sahibini gelmesini bekliyoruz. Zabıta yok. Bir çekici yok. Aracı çektiremiyoruz ki, tezgâhımızı açalım. Aracın kimin olduğu belli değil. Biz her pazarda aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Biz mahalledeki evlerin pencere demirlerine, araçlara, direklere ip bağlamak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla insanlarla kavga ediyoruz. Biz iplerimizi doğal gaz borularına bağlıyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? semt pazarlarının kurulduğu yerlere bir demir yapmaya acizler. Biz çok mu bir şey istiyoruz. Özellikle lavabo sorunumuz var. Dükkânların lavabolarını kullanmak zorunda kalıyoruz. İnsanları rahatsız ediyoruz. Pazarcıların lavabosu yok. En azından semt pazarlarının kurulduğu yerlere seyyar lavabolar konabilir. İp bağlamak için duvarlara demir çakılabilir. Usulsüz park edilen araçları çekmek için bir çekici olabilir. Buraya park edilen aracın sahibi gelecek, çıkamayacak, dolayısıyla kavga edeceğiz. Polisi arıyoruz, ‘biz bakmıyoruz’ diyor, zabıtayı arıyoruz ‘biz bakmıyoruz’ diyorlar. Kim bakıyor buraya?” şeklinde konuştu.

“PAZARCILARLA İLGİLENEN KİMSE MAALESEF YOK”

Pazar yerlerinde bir tane lavabo olmadığını dile getiren pazarcı esnafı Ramazan Güler de, “Pazarcı esnafları olarak bayağı çok problemimiz var. Pazarcı esnaflarıyla ilgilenen hiç kimse yok. Ne belediye başkanları ne de zabıtalar ilgileniyor. Pazarı başından sonuna kadar gezin bir tane zabıta bulamazsınız. Bakın pazarda lavabo sıkıntımız bulunuyor. Pazar yerlerinde bir tane lavabo yok. İnsanlar camiinin, esnafların lavabolarını kullanıyor. Seyyar birkaç tane lavabo yapılsa kötü mü olur? Bizler utanarak insanların dükkânlarındaki lavabolara gidiyoruz. Bu yapılamayacak şey mi? Pazarcılar olarak insanların evlerine, dükkânlarına ip bağlıyoruz. İnsanlar haklı olarak bizlere kızıyor, bağırıyorlar. Dükkânların darabasını bozuyoruz, kapılara ip bağlıyoruz kapılar bozluyor. Onlar da haklı olarak kavga ediyorlar. Pazarcılarla ilgilenen kimse maalesef yok” ifadelerine yer verdi.

“BİR TANE ZABITA GELMİYOR”

Zabıtalardan dert yanan pazarcı esnafı Hakan Demirhan ise, “10 yılki problem neyse şu anda da aynı problemler devam ediyor. Bir vatandaş bizlerden şikâyetçi olduğunda 10 tane zabıta geliyor, bizler aradığımızda bir tane zabıta gelmiyor. Battalgazi Belediyesi’nin zabıtası çalışıyor, Yeşilyurt Belediyesi’nin zabıtası çalışmıyor. 10 defa aradık, bir tane zabıta getiremedik. Bizim lavabo sorunumuz, ip bağlama sorunumuz var. Abdullah Gül Parkı’nda lavabo var. Lavabonun kapısını kilitleyip, ‘pazarcısınız’ deyip, bizi bırakmıyorlar. Camiye gidiyoruz, caminin kapısı kilitli. Ne yapacağımızı biz bilmiyoruz. İp bağlama yerimiz yok. Ve biz bu konuda apartmanlarla, evlerle kavga ediyoruz. Biz belediyeyi arıyoruz, bize ‘Başkanınız arayın’ diyorlar” diye konuştu.