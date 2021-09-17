Bu skoru kime yazalım? 3-4

Süper Ligin 5’inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında İstanbul ekibi Vavacars Fatih Karagümrük’e 4-3 mağlup oldu.

FERDİ DURDU-ÖMER ALİ DELİBAŞ

Lig’de beşinci haftada Yeni Malatyaspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. İstanbul ekibi karşılaşmaya iyi başlasa da Yeni Malatyaspor, bulduğu gollerle 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. Mounir Chouiar’ın yıldızlaştığı ilk yarı 3-2 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takımda gol üretmek için pozisyonlara girdi. Yeni Malatyaspor’da oyuna ikinci yarıda giren Jospin, 55 ve 61.dakikada gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Fatih Karagümrük, 10 kişi kalan rakibi karşısında Aleksandar Pesic ile golü buldu ve skor 3-3’e geldi. İstanbul ekibi Andrea Bertolacci’nin golüyle skoru 4-3’e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

Kaleci Abdulsamed Damlu yediği goller sonrası taraftarların tepkisini çekerken, oyuna ikinci yarıda giren Jospin’in kısa sürede gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi bütün dengeleri bozdu. 4 haftada kalesinde 8 gol gören sarı siyahlılar, Fatih Karagümrük karşısında 4 gole engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan Karabalcık, 4.hakem Oğuzhan Çakır

VAR Emre Malok, AVAR Tarık Ongun

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: 22.Abdulsamed Damlu, 5.Oussama Hadadi (Dk.80 Philip Gameli Awuku), 7.Mustafa Eskihellaç, 8.Aabid Rayane, 10.Adem Büyük, 11.İbrahim Didier Ndong, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 16.Sadık Çiftpınar, 30.Benjamin Tetteh (Dk.80 Haqi Osman), 44.Mounir Chouiar (Dk.87 Semih Kaya), 80.Muhammed Emin Sarıkaya (Dk.46 Jospin Nshimirimana)

YEDEKLER: 99.Ahmet Eyüp Türkaslan, 3.Philip Gameli Awuku, 14.Stephen Patrick Mallan, 17.Mert Örnek, 19.Haqi Osman, 20.Walter Binene Sabwa Bwalya, 26.Semih Kaya, 66.Jospin Nshimirimana, 90.Kubilay Kanatsızkuş, 97.Hasan Özkan

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: 2.Emiliano Viviano, 7.Ahmed Musa, 8.Erhun Aksel Öztümer (Dk.77 Emre Mor), 14.Efe Tatlı (Dk.46 Jakup Jimmy Durmaz), 26.Vegar Eggen Hedenstad (Dk.37 Serhat Ahmetoğlu), 29.Jure Balkovec (Dk.63 Caner Erkin), 72.Aleksandar Pesic, 86.Burak Bekaroğlu, 87.Ervin Zukanovic, 91.Andrea Bertolacci, 92.Yann Dorgeles İsaac Karamoh (Dk.63 Kerim Frei)

YEDEKLER: 1.Yavuz Aygün, 9.Emre Mor, 10.Jakup Jimmy Durmaz, 11.Kerim Frei, 18.Münir Levent Mercan, 24.Vato Arveladze, 27.Serhat Ahmetoğlu, 37.Ömer Faruk Ersoy, 77.Adnan Uğur, 88.Caner Erkin

TEKNİK SORUMLU: Atılay Canel

GOLLER: Dk.18 Benjamin Tetteh, Dk.24 Mustafa Eskihellaç, Dk.40 Monuir Chouiar (Yeni Malatyaspor), Dk.30 ve 88 Andrea Bertolacci, Dk.44 Aleksandar Pesic, Dk.76 Aleksandar Pesic (Fatih Karagümrük)

KIRMIZI KART: Dk.61 Jospin Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk.23 Erhun Aksel Öztümer, Dk.57 Ervin Zukanovic, Dk.67 Andrea Bertolacci (Fatih Karagümrük), Dk.48 Sadık Çiftpınar, Dk.49 İbrahim Didier Ndong, Dk.67 Mounir Chouiar, Dk.84 Philip Gameli Awuku, Dk.90+8 Aabid Rayane (Yeni Malatyaspor)

Maçtan Notlar

Dakika 3: Hedenstad’ın ara pasında sağdan hareketlenip topla buluşan Karamoh, dar açıya rağmen kaleye vurdu top, üstten auta çıktı.

Dakika 10: Fatih Karagümrük’te Bertolacci, ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu top, üstten auta gitti.

Dakika 12 GOL TEHLİKESİ: Balkovec’in sağdan kullandığı korner atışında Hedenstad kafayı vurdu top, üstten auta çıktı.

Dakika 18 GOL: Oussama Hadadi’nin soldan ortasında penaltı noktası üzerinde bulunan Benjamin Tetteh iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 24 GOL: Yeni Malatyaspor’un ikinci golünü Mustafa Eskihellaç kaydetti. Monuir’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Eskihellaç topu ağlara gönderdi: 2-0.

Dakika 28: Yeni Malatyaspor’da topla soldan hareketlenen Monuir Chouiar kaleyi denedi top, kaleci Viviano’da kaldı.

Dakika 30 GOL: Efe Tatlı’nın pasında topla buluşan Andre Bertolacci sert bir vuruşla Abdulsamed’in sağından topu ağlara gönderdi: 2-1.

Dakika 40 GOL: Yeni Malatyaspor’da Monuir üçüncü gole imza attı. Ceza sahası sol çaprazdan içeriye giren Monuir Chouiar sert bir vuruşla uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 3-1.

Dakika 44 GOL: Balkovec’in soldan ortasında Aleksandar Pesic bomboş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2.

Mücadelenin ilk yarısı 3-2 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dakika 53: Mustafa’nın sağdan ortasında arka direkte müsait pozisyonda Adem Büyük kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

Dakika 61: Yeni Malatyaspor’da Jospin Nshimirimana, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Dakika 66: İki takım oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı. Mounir Chouiar ile Andrea Bertolacci sarı kartla cezalandırıldı.

Dakika 70: Adem Büyük, Burak Bekaroğlu’nun yaptığı hareketle ceza sahasında yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Pozisyon VAR’da incelendi ve ofsayt kararı çıktı.

Dakika 76 GOL: Caner’in soldan yaptığı ortada Pesic topu indirdi, Kerim Frei topu ağlara göndermek istedi ancak Abdulsamed topa dokundu. Dönen top, Aleksandar Pesic’in önünde kaldı. Pesic topu ağlara gönderdi: 3-3.

Dakika 88 GOL: Fatih Karagümrük öne geçiyor. Caner Erkin’in soldan ortasında Andrea Bertolacci kafayla topu ağlara gönderdi: 3-4.

Karşılaşma 4-3 Fatih Karagümrük’ün üstünlüğüyle sonuçlandı.