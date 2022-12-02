Bu şiddet ne zaman son bulacak?

HÜSEYİN KOCAMAN

112 acil çağrı merkezi personellerinin problemleri 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nda da devam ediyor. Özellikle asılsız çağrılar, tek yönlü yollar, yoğun trafikle karşı karşıya kalan ekipler, bir de magandaların şiddetine maruz kalıyorlar. 112 Acil Çağır Merkezi ekipleri bu konuda hem devletten hem de vatandaşlardan destek beklerlerken, Malatya İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Naime Ebru Kahtalıoğlu, “2022 yılının ocak-kasım aylarında 9 şiddet olayımız var. Bu olayların 7’si fiziksel, 2’si sözel” dedi.

Acil durumu olan vakalara yardımcı olabilmek için çırpınan ve hayat kurtarabilmek için gece gündüz telefon başında bekleyen 112 acil çağrı merkezi personellerinin sorunları maalesef devam ediyor. itfaiye, ambulans, jandarma, polis imdat, AFAD, orman yangın gibi acil ihbar hatlarının bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi’ndeki personeller başta asılsız çağrılar olmak üzere, Malatya’nın dar sokakları, tek yönlü yolları, yoğun trafiği ve magandalarıyla da mücadele ediyorlar. 112 açıl çağrı merkezi personellerinin problemlerini BUSABAH gazetesine anlatan Malatya İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Naime Ebru Kahtalıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Ortak çağrı merkezine geçildikten sonra asılsız çağrıların biraz azaldığına dikkat çeken Dr. Kahtalıoğlu, ama asılsız ihbar olarak nitelendirdikleri ihbarların 2022 yılı ocak ve kasım aralığındaki yüzdesinin yüzde 70’lerde olduğunu söyledi.

“ASILSIZ İHBAR DEDİĞİMİZ ÇAĞRILAR VAR”

“Bize düşen çağrıların oranında yaklaşık yüzde 1’lerde bile görünse ön elemeden geçen çağrılarda bile bunu yaşıyorsak, bu genel olarak çağrı merkezlerinin ortak sıkıntısı. Ara ara bu tarz, ihbarlarla karşılaşabiliyoruz” diyen Dr. Kahtalıoğlu, “Boş döndüğümüz asılsız ihbar dediğimiz çağrılar var. Kişinin bizi aradığı numaralara ulaşmamamız, ekibin olay yerine gidip, olay yerini ve bölgeyi tamamen taraması, irtibat numarasının hiçbir şekilde cevap vermeyişi ya da kullanım dışı haline getirilmesi gibi durumlarımız var. Bunları asılsız ihbar olarak nitelendiriyoruz ama vakaya ulaşamadığımız için ve bizim için ifade edilen kavramlar önemli olduğu için ambulanslarımıza mutlaka çıkış yaptırıyoruz” diye konuştu.

“ŞİDDETE UĞRAYAN EKİPLERİMİZ OLUYOR”

112 acil çağrı merkezi personellerinin vakaya giderken hasta yakınları tarafından şiddete uğradığını belirten Dr. Kahtalıoğlu, “Genel olarak görevlendirmelerimizde yakın olan bölgede başka bir ambulans görevlendirmesi yapıyoruz ihbar bölgesine. Bizim direkt bu şekilde kaybettiğimizi öğrendiğimiz vakamız yok, mümkün olan en kısa sürede en yakın ekibimizi yönlendiriyoruz ama halkımıza hatırlatılması gereken şeyin, kendilerinin o çağrıyı meşgul ederken bir başka cana mal olabileceklerini düşünmeleri. Farklı bir bölgeden görevlendirme yapıldığında olayı yaşayan kişinin biraz daha kendi durumunun aciliyetini hissetmesinden dolayı zaman kavramı da bazen olmayabiliyor. Ekiplerimiz mümkün olabildiğince en kısa sürede hastaya ulaşabiliyorlar ama olay yerine gittiklerinde sözel ve fiziksel şiddete uğrayan ekiplerimiz oluyor. Son 1 yılı baz alarak 2022 yılında ocak-kasım aylarında 9 şiddet olayımız var. Bu olayların 7’si fiziksel, 2’si sözel” şeklinde konuştu.

“SANİYELERLE YARIŞAN BİR EKİBİZ”

Trafikte yaşadıkları sorunları anlatan Dr. Kahtalıoğlu, “Özellikle trafik ile ilgili kişilerin ambulansa yol vermemesi ya da ambulansı farklı kullanmaya çalışmaları bunlar bizim için dikkat edilmesi gereken konular. Özellikle şehir merkezinde yanlış parklardan dolayı sıkıntı yaşayabiliyoruz. 10 saniyede ulaşmamız gereken mesafelere belki de bir dakikada ulaşabiliyoruz. Bu bizim için önemli. Biz saniyelerle yarışan bir ekibiz. 7/24 kesintisiz bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu hizmetimizi devam ettirirken halkımızdan hem trafik hem de ihbar anlamında bize biraz daha duyarlı davranmalarını istiyoruz” söyleminde bulundu.

“ÖZEL AMBULANSLARIMIZ VAR”

Ambulans, personel sayısını dile getiren ve ayrıca kış ayı hazırlıklarına da değinen Dr. Kahtalıoğlu, şunları kaydetti:

“38 tane acil yardım istasyonumuz var. 19 tanesi Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizde diğer 19 tanesi de mevcut 11 ilçemizde. Ayrıca personel sayımız şu an için yeterli sayılacak düzeyde. 500 personelle görev yapıyoruz. Ambulans olarak da 75 ambulansımız var, bunun 8’i özellikli dediğimiz ambulanslar paletli, yoğun bakım, obez, motosiklet diğerleri de panelvan dediğimiz kırmızı şeritte acil yardım ambulanslarımız. Kış hazırlıklarımızı yaptık. Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün tarafımıza ilettiği özellikle belirtilen Valiliğimiz tarafından düzenlenen kış tedbirlerimiz var. Geçen yıl zorlu bir kış geçirdik. Uzun süredir ilk defa Malatya’da yoğun bir kar yağışı gördük özellikle merkezlerde bile paletli dediğimiz özel ambulanslarımız vardır. Rampalı bölgelerimizde TOKİ bölgesinde bu ambulanslarla hasta nakli yaptık. Ama normalde merkezde çok kullanmıyoruz, merkeze yakın ilçelerde ya da köylere giderken kullanıyorduk. Şu an için onların hazırlıkları zaten başladı. İlçelerimizde zaten paletli ambulanslarımız mevcut, ulaşımı zor olan kapanan yolları olan ilçelerimizde, 3 ilçemizde var. Onlarla da mümkün olabildiği sürede hastalarımıza ulaşmayı hedefliyoruz.”