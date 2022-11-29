Bu sessizlik bize tanıdık geliyor!

Süper Lig’de üst üste üç sezon gördüğü korkulu rüyaları bu sezon TFF1. Lig’de görmeye devam eden Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmıyor. Ahmet Yaman yönetiminin kriz ortamını iyi idare edememesi spor kamuoyu tarafından eleştirilirken, taraftarlar vakit varken sarı kırmızılı kulübün kümede kalması için önlem alınmasını bekliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 15.haftasında Tuzlaspor ile golsüz berabere kalarak ateş hattından çıkma şansını zorlaştıran Yeni Malatyaspor’da derin bir sessizlik hakim. Tarihinde 5 yıllık Süper Lig deneyimi bulunan ancak son üç sezonda kötü bir grafik çizerek taraftarını üzen Malatya ekinin TFF 1. Lig’in 15 haftalık periyodunda aldığı istikrarsız sonuçlar küme düşme endişesini artırıyor. Geçtiğimiz sezonlarda Adil Gevrek yönetiminin beceriksizliği yüzünden sarı kırmızılı takımla şehir arasında oluşan duvar, Ahmet Yaman yönetiminin iyi niyet sergileyerek kulübe sahip çıkmasıyla bir nebze olsun yıkılmıştı. Kadrosunun tamamına yakını gençlerden oluşan Yeni Malatyaspor’un iyi oynadığı maçlarda sonuca gidememesi taraftarları duygusal olarak takımlarından uzaklaştırırken, yönetimin bu konuda hiçbir çaba sarf etmemesi “Tükenmişlik” yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Daha önce birçok kriz anında Malatya’da yaşayan taraftarları harekete geçiren açıklamalar ve çağrılar yapılırken bu dönemde Ahmet Yaman yönetiminin kriz ortamını iyi idare edememesi spor kamuoyu tarafından ise eleştiri konu oluyor. Malatya ekibinde yönetimin takımı kümede tutmak için ne tür önlemler alacağı ise merakla bekleniyor.

Öte yandan Ligin 15. haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Tuzlaspor ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor’da bay haftası nedeniyle teknik heyet ile futbolculara 3 gün izin verildi. Bay haftasını Malatya’da geçirecek olan sarı kırmızılılar Samsunspor maçı hazırlıklarına 30 Kasım Çarşamba günü Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanarak başlayacak.

Ligin ilk yarısının bitimine 4 hafta kala 3 maça çıkacak olan sarı kırmızılılar, önce 9 Aralık Cuma günü Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor daha sonra evinde 18 Aralık Pazar günü Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Sarı kırmızılılar ligin sezonun ilk yarısını 25 Aralık Pazar günü Denizlispor deplasmanında kapatacak.