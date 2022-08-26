BU ŞARTLARDA SPORCU YETİŞTİRMEK ZOR

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor ile 3. ligde mücadele eden Yesilyurt Belediyespor’un küme düşmesiyle birlikte profesyonel anlamda, Malatya futboldan iyice uzaklaştı…

Amatör bazda ise 2021-2022 futbol sezonunda bölgesel amatör futbol liginde mücadele eden, Malatya İdmanyurdu, Arguvan Belediyespor, Pütürge Belediyespor, Darendespor Malatya’yı temsil ettiler. Bu takımlardan Pütürge Belediyespor, Darendespor küme düşerken, Arguvan Belediyespor ise Mersin’de yapılan final maçlarından sonra 3 lige çıkarak yüzümüzü güldürdü.

Şimdi ise 2022-2023 sezonunda bölgesel amatör futbol liginde Malatya’mızı Malatya İdmanyurdu, Yeşilyurt Belediyespor, Arapgirspor ve Akçadağspor temsil edecek. Liglerin başlamasına az bir zaman varken bu takımlarımızın transfer bazında gözle görülür bir çaba içerisinde olmadığı gözlenmekte. Yalnızca şu ana kadar Yeşilyurt Belediyespor, alt yapıdan Osman Aksu, Alperen Kılıç, Hasan Akverdi, Emircan Karadağ, Mert Berat Yaşar anlaşırken, Arapgirspor ise, Mesut Ağgül, Burak Ağaoğlu, Bilal Mağaç, Recep Tayyip Talha Yaldız, Furkan Ağca, Burak Arslan, Veysel Can Parlak, Abdulsamet Öztürk, Musa Emre Yakar ve Furkan Evren ile anlaştı.

Malatya İdmanyurdu ve Akçadağspor’da sessizlik devam ediyor. Bu arada bölgesel amatör futbol liginde ise gruplar belli oldu Malatya takımları bu sezon 2. grupta mücadele edecek.

İnşallah ligler başlamadan siyasiler ve belediyeler bazı konular üzerinden reklamlarını yaparken, amatör kulüplere yardım konusunda seyirci kalmazlar…

Bu ligi yakından tanıyanlar heyecanla buraya çıkmak için büyük uğraş veriyor. Belediyeler amatör kulüplere destek vermesi gerekirken bu sorumluluklarını yerine getirmiyor.

O halde yapılacak şey gayet basit ya bütün kulüpler belediye olsun ya da bütün kulüpler spordan elini çeksin… Tabi ki benimki sadece bir tavsiye.

Dolayısıyla böyle olunca Malatya’da sporcu yetiştirmesi çok zor gibi görünüyor. Hayırlısı olsun inşallah.

Tüm takımlara 2022-2023 futbol sezonunda başarılar diliyorum.