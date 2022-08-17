Bu şartlarda çok zor…

Hemen paniğe gerek yok, takım olarak ne yeterli bir kadromuz var ne hazırız…

Ne de kısa vadede ciddi bir beklentimiz var…

Yani kötüyüz…

Hani geçmişi unutmadan gelecekteki adımların yetersiz kalacağını bilmemiz lazım.

Çok kısa bir süre önce ortada takım falan yokken sayın valimizin çabası ile göreve gelen bir yönetim.

Şunu bilmek lazım, bu takım uzun süre gençlerle çalıştı, sonradan takıma dahil olan oyuncuların tamamı ciddi bir teklif alamadıkları için geri dönmek zorunda kaldılar.

Böyle bir psikoloji ile geri dönen doğru dürüst takım ile çalışma ortamı bulamayan oyunculardan kısa vadede tam verim almak imkansız. Abdulsamed Donsah Jospin Rahman Buğra A.Malle gibi süper lig tecrübesi olan oyuncuların varlığı gençleri ateşler mi diye düşündük ama yok.

Sadece Abdulsamed’in çabasını, çırpınışlarını izledik. O da 20 dakika sürdü, geri dörtlü gençlerden oluşunca rakip ilk yarıda maçı bitirdi.

İkinci yarıda rakip bol bol top çevirip durdu. Hani maç bitse de gitsek havasında oynadılar. 75. Dakika da Cengizhan’ ın şutu şeref golü olurken golden sonra yüklenen rakibe Kaleci Abdulsamed dur dedi. Bu şartlarda deplasmandan puan almamız mucize olur. Yönetimin transfer tahtasını açması imkansız gibi yani mevcut kadro ile yola devam edilecek.

Üç oyuncunun daha lisansını çıkarmak için uğraşan yönetim bu konuda umarım başarılı olur.

Haftaya Adana geliyor Bodrum karşısında ki gibi mücadele edersek puan almamız zor. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Malatya futbolunun emektarı Yusuf Paşa Okyay abimize Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum…