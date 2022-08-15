Bu sabunu en çok erkekler tercih ediyor

ESVET TÜRKOĞLU

Isırgan otu sabunun faydalarını sıralayan sabun imalatçısı Faruk Yılmaz, bu sabunun adeta şifa dağıttığını dile getirdi. Yılmaz, bu sabunu Malatya’da en çok erkeklerin talep ettiğini belirterek, “Çünkü bu sabun saç dökülmesini önler ve aralıksız kullanımından dolayı da yeni saç çıkartma etkisine sahiptir” dedi.

Isırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor. Kan dolaşımını artırma, bağışıklık sistemini güçlendirme, diyabete karşı koruma ve kanı temizleme gibi birçok faydaları bulunan ısırgan otunun bu faydalarını saç ve cilt için tek bir kalıpta birleştirildi. Isırgan otu sabununun imal eden Faruk Yılmaz, bu sabunun faydalarını anlattı.

Yılmaz, ısırgan otu sabunun köylere topladıkları ısırgan otundan yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, “Isırgan otunun çok faydası var. Biz bu faydaları bildiğimiz için bu sabunu imal etme gereğini duyduk. Cilt hastalıkları uzmanlarının ifade ettiğine göre yaklaşık 170 çeşit saç ve deri hastalıkları mevcut” diyerek, Isırgan otunda güçlü bir antioksidan maddesi bulunduğuna dikkat çekerek, bundan dolayı ısırgan otu sabununun bu hastalıklara karşı iyi bir tedavi edici özelliğe sahip olacağını düşündüklerini söyledi.

“BÜNYESİNDE C VİTAMİNİ BULUNDURUR”

Isırgan otu sabunun faydalarını sıralayan Yılmaz, şunları söyledi:

Araştırmalarıma göre, cilde biriken kir ve yağ, gözeneklerin içerisine dolar. Bu durumda ise siyah nokta sorunu ortaya çıkar. Yağlı ciltlerde oluşan ergenlik sivilcelerin tedavisinde kullanılır. Isırgan otu sabunu ise cildin kir ve yağdan arınmasını sağlarken aynı zamanda tıkanan gözeneklerin açılmasına katkıda bulunur. Sabun içeriğinde histamin, asetilkolin, demir ve C vitamini bulundurur. Her biri bir diğerinden faydalı ve güçlü olan bu maddeler düzenli kullanımdan sonra sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunlar ile doğrudan mücadele eder. Malatyalı erkeklerin en çok tercih ettiği sabunlardan birisidir diyebiliriz. Çünkü bu sabun saç dökülmesini önler ve aralıksız kullanımından dolayı da yeni saç çıkartma etkisine sahiptir. Egzama ve sedef gibi ciddi cilt hastalıklarına karşı etkilidir. Şişkinlik ve ödem gibi sorunların görüldüğü durumlarda Isırgan Sabunu kullanılabilir. Ciltte bulunan mikropların öldürülmesi konusunda etkili olan ürün, bu etkisini anti bakteriyel özelliğinden alır. Selülit gibi istenmeyen sorunların hafifletilmesi, düzenli kullanım ve tedavi süreci ile birlikte giderilmesi için Isırgan Sabunu kullanılır. Kırışıklıkların hafifletilmesini sağlar. Romatizma ve kas rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.”