BU NE YAMAN ÇELİŞKİ!

BETONLAŞMAYA KİM DUR DİYECEK?

SİNEM HATUN DAVUT

Tarım alanlarının betonlaşması ve imara açılmasıyla ilgili konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, Malatya’nın muhtelif yerlerinde tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasına yönelik zaman zaman uygulamaların olduğunu öne sürdü. Çiçek, birçok vatandaşın bu hassasiyeti gözetmeden kendi arazisini imara açmaya yönelik birçok ilgili kuruma taleplerinin bulunduğunu ifade ederek, “Üzülerek şunu söyleyeyim, herkes piknik alanı istiyor, ama kendi arazisini de imara açmak istiyor. Bu ciddi bir çelişki, bu ciddi bir tezatlıktır” dedi.

Hem pandemi hem de fiyatlardaki artış nedeniyle kıymeti anlaşılan gıdayı bekleyen en büyük tehlikelerden birisi verimli tarım arazilerinin giderek betonlaşması. Gerek Türkiye genelinde gerekse Malatya’da bu sorun hala devam ederken, bu sorunla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, önemli açıklamalarda bulundu.

Bir ziraat mühendisi, tarımın teknik tarafından planlayan, uygulayan bir meslek mensubu olarak, tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasını kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bütün çalışmaları ve gayretlerinin de bu amaç doğrultusuna yönelik olduğunu söyledi.

“BU TÜM TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ”

“Geçmişte Kuzey Çevreyolunun tarım arazilerinin içerisinde geçirilmesi nedeniyle yaptığımız itirazlar bu kapsamdaydı” diyen Çiçek, “Malatya’nın tarıma uygun, fiilen tarım yapılan yerlerin imara açılmasına yönelik itirazlarımız bu yüzdendi. Bu olay sadece Malatya’ya ait bir sorun değil, genel anlamda ülkemizin birçok bölgesinde tarım arazilerinin sadece imara açılması, amaç dışı kullanılması konusu bizi oldukça üzen bir durum ve bunun olmaması gerekiyor. Çünkü geçmişte yaşadığımız gerek pandemi süreci gerekse bunu takip eden süreçte gıdanın önemini anlaşıldı. Hatta ve hatta Paris Sözleşmesi’ndeki iklim değişikliğinde maddesinde dahi tarım arazilerinin korunması, imara açılmaması, amacı dışında kullanılmaması, yeşil alanların artırılması gibi devlet politikaları geliştirildi. Dolayısıyla gıda üretiminin tek kaynağı olan ve bir santimetre karesinin oluşması bile bin yıl bir zaman gerektiren bir alanın amaç dışı, hoyratça kullanılması oldukça yanlış bir uygulama” diye konuştu.

“BU KONUYU BİZ ÇOK FAZLA ÖNEMSİYORUZ”

Tarım arazilerinin öneminin daha da artacağını ifade eden Çiçek, “Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa tarım amaçlı kullanılmayan, teknikte marjinal arazi denilen bölgelerin seçilmesi gerekiyor. Zorunlu yatırımlar için bu bölgelerin kullanılması birinci tercih olarak düşünülmesi gerekiyor. Bu konuyu biz çok fazla önemsiyoruz. Tarım arazilerinin İmara açılması, sanayiye terk edilmesi, üretimi etkiliyor. Evet, sanayi de lazım ama sanayinin daha marjinal arazilere kaydırılması çok önemli. Önümüzdeki süreçte tarım arazilerinin önemi daha da artacak. Tarımsal faaliyetlerin kıymeti dünyanın her tarafında her geçen gün artıyor. Bu kaynakları hoyratça kullanmamız bizi yarın zor günlerin bekleyeceğinin göstergesi olur” söyleminde bulundu.

“BUNLAR DOĞRU YAKLAŞIM DEĞİL”

Tarım arazileri yerine marjinal arazilerin kullanılmasını isteyen Çiçek, “Malatya’da Kuzey Çevreyolunun yapılmasıyla tarım arazilerinin gitmesi gibi örnekler var. Buna benzer Malatya’nın muhtelif yerlerinde tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasına yönelik zaman zaman uygulamalar oluyor. Elimizden geldiği kadar bunun olmaması için bilgilendirme yapıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyoruz ki, birçok vatandaş bu hassasiyeti gözetmeksizin kendi arazisini imara açmaya yönelik birçok ilgili kuruma talepleri mevcut. Bu da bizi gerçekten üzüyor. Hatta öyle bir noktaya geldik ki, vatandaşlar bazen tarım arazisine imar gelmesi veya amaç dışı kullanılması için ilgili kurumları kendileri zorluyor. Bunlar doğru yaklaşım değil. elbette ki yatırımlar da lazım, tabii ki sanayi de ve yerleşim yerleri de lazım ama bunların marjinal arazilerde kullanılması gerekiyor. Verimli tarım arazilerinde bu tür şeylerin tahsis edilmemesini çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“GIDA ÜRETECEK ALAN BULAMAYACAĞIZ”

Yakında nefes alınacak bir alan bulunamayacağını belirten Çiçek, “Tarım arazileri denince sadece olaya tarım ve üretim açısından bakılmaması gerekiyor. İnsanca yaşama, çevrede yeşil alandan bahsediyoruz. Küresel ısınma, karbon salınımının son yıllarda etkisinin artmasının tek nedeni yeşil alanların azalmasından, tarım arazilerinin, toprakların betonlaşmasından kaynaklanıyor. Yarın gıda üretecek, nefes alacak bir alan bulamayacağız. Üzülerek şunu söyleyeyim, herkes piknik alanı istiyor, ama kendi arazisini de imara açmak istiyor. Bu ciddi bir çelişki, bu ciddi bir tezatlıktır” dedi.