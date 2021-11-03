“Bu meslekle ilgilenen son nesilleriz”

Malatya’da 25 yıldır bıçakçılık mesleğini sürdüren Aydın Polat, dünyanın her yerinden farklı işçiliklerle süslenmiş bıçakları bir araya getiriyor. İşlevine, icrasında kullanıldığı iş ya da hobiye göre farklı biçimleri bulunan bıçaklar büyük ilgi görüyor.

Bıçakçılığın baba mesleği olduğunu belirten ve dünyanın en meşhur en kaliteli bıçaklarını sattıklarını dile getiren Aydın Polat, “25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği bizim ki. Dünya’nın en meşhur bıçaklarını alıyoruz. Fransa’dan, Almanya’dan, Amerika’dan, İsviçre’den dünyanın her yerinden farklı ve kaliteli ithal bıçakları getirtiyoruz” dedi.

Polat, çeşitli ülkelerden getirdikleri ve kendi ürettikleri bıçaklara yaz ayalarında daha çok ilginin olduğunu söyleyerek, “İşlerimiz kış sürecinde yavaşlıyor daha çok yaz aylarında talep artıyor. Çeşitli bıçaklarımız var bunların içerisinde kendi imalat ettiğimiz bıçaklarımız da var. Bıçaklarımızı koleksiyon yapan var bağda bahçede kullanan var, bıçaklar hayatımızın bir yerinde olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

“ESKİSİ GİBİ ÜRETİCİ YOK”

Bu meslekte artık çırak bulamadıklarını da belirten Polat, “Artık eskisi gibi değil üretici yok, çırak yok bu işle ilgilenen son nesilleriz. Biz istiyoruz ki bu işler devam etsin çıraklar yetişsin yarın öbür gün bu meslekte usta olsunlar. Bu meslek nesilden nesile aktarılsın, ölmesin ama neyazık ki öyle bir şansımız yok” dedi. (Haber Merkezi)