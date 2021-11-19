Bu Maç 3 Puandan Daha Fazlası!

Yeni Malatyaspor, 14 günlük aranın ardından bugün Giresunspor karşısında önemli bir sınava çıkacak. Ligde son iki maçta sahadan puansız ayrılan sarı kırmızılılar alt sıraları yakından ilgilendirecek karşılaşmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’e verilen 2 haftalık aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli araya 3-1’lik Başakşehir mağlubiyetiyle giren Yeni Malatyaspor, son maçında Sivasspor ile golsüz berabere kalan Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşamaya çalışan iki takımın maçına ev sahipliği yapacak Çotanak Spor Kompleksi’nde saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ramazan Keleş.

RAKİBİNİ ÜZERİNE ÇIKMASINA İZİN VERMEMESİ GEREKİYOR

Tehlikeli bölgeden biran önce kurtulmanın hesaplarını yapan Yeni Malatyaspor, bir basamak gerisinde bulunan Giresunspor karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı istiyor. Çekişmeli pozisyonlara sahne olması beklenen karşılaşmanın son provasını dün yaparak özel uçakla maçın oynanacağı kente giden Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular 3 puana odaklandı. Sarı kırmızılılarda tedavisi için ülkesinden bulunan Benjamin Tetteh ve sarı kart cezalısı Didier Ndong kritik maçta forma giyemeyecek. Sumudica’nın bu oyuncuların yokluğunda orta sahada Stephen Mallan’a ileri de Kubilay Kanatsızkuş’a görev vermesi bekleniyor. Kadro derinliği konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı Doğu Anadolu ekibinde ligin devre arasında yapılması planlanan takviyeler öncesinde rakiplerden alınacak her puan hayati önem taşıyor. Devre arası transfer sezonuna kadar puan durumunda altında yer alan takım sayısının çok olmasını isteyen Yeni Malatyaspor’un Giresun’dan yenilgi almadan dönmesi gerekiyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e bu sezon yükselen yeşil beyazlılarla ligde ilk defa karşılaşacak. Daha önce Giresunspor ile alt liglerde 6 kez karşılaşan Yeni Malatyaspor bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Sarı kırmızılılar, 2013-14 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan iki maçta sahadan 2-1 yenik ayrıldı. 2015-16 sezonunda TFF 1. Lig’de oynanan maçlarda ise Yeni Malatyaspor rakibini 2-1 yendi. 2016-17 sezonunda oynanan iki karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.