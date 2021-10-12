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Bu konak buram buram kahve kokuyor

Tarihi Kentler Birliğinin ‘Müze Özendirme Yarışması 2021 Ödülleri’nde ‘Yaşam Kültürü Müzeleri’ ödülüne layık görülen Kahve Konağı, aynı zamanda sivil mimaride de öne çıkıyor.

bu konak buram buram kahve kokuyor
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Bu konak buram buram kahve kokuyor

Tarihi Kentler Birliğinin ‘Müze Özendirme Yarışması 2021 Ödülleri’nde ‘Yaşam Kültürü Müzeleri’ ödülüne layık görülen Kahve Konağı, aynı zamanda sivil mimaride de öne çıkıyor.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından alınan ve restore edilen Sofuoğlu Konağı, sivil mimarinin önemli yapılarından biri olarak kahve kültürü üzerine misafirlerine kapılarını açıyor.

Konağa yaklaştığında buram buram kokan kahve kokusunun yükseldiği konakta, geçmişten günümüze kahve kültürü fincana dökülüyor. Bu konak, kahve kültürünün geçmişten günümüze yaşatıldığı Yeşilyurt’ta bu kültürün tüm canlılığıyla yaşatılması amacıyla, içinde kahvenin bütün tarihini özetleyen materyallerin sergilendiği bir müzeye dönüştürüldü.

Kahvenin çekirdekten fincana yolculuğunda hangi aşamalardan geçtiği ve hangi araç-gereçlerin kullanıldığını ise bu konakta görmek mümkün. Dibeklerden cezvelere, değirmenlerden fincanlara kadar yüzlere tarihi eşya Kahve Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Kahve Konağı’nda sergilenen birbirinden lezzetli kahvelerden biri de Malatya’nın meşhur kayısı çekirdeğinden üretilen kahve. Kahve severlerin yeni tiryakisi olma yolunda giden kayısı çekirdeği kahvesi, konakta sunuyor.

Dünyanın dört bir tarafından toplanan 500 den fazla kahveye dair ürünü sergilendiğimiz Kahve Konağı’nda misafirler tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.(Haber Merkezi)

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