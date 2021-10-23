“Bu karardan dönülmesini istiyoruz”

MUTLU SARIGÜL

15 yıllığına Meclis kararıyla kendilerine tahsis edilen binanın yanındaki arsanın bir yıl sonra başka bir firmaya verildiğini iddia eden Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şube Başkanı Sadık Karagöz, “Bu karardan dönülmesini, çocuklarımıza verdiğimiz hizmetlerin devam etmesini istiyoruz” dedi.

Engelli çocukların eğitimleri, rehabilite edilmeleri ve hayata kazandırılmaları için 2016 yılından bu yana Arapgir’de faaliyet yürüten Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şubesi, bu günlerde Arapgir Belediyesi’yle karşı karşıya geldi. İddiaya göre Arapgir Belediyesi tarafından derneğe 15 yıllığına tahsis edilen binanın çevresinde kazı çalışmaları başladı. Beyazay Derneği’nin bu çalışmalar nedeniyle sıkıntılı günler yaşa dığını söyleyen Arapgir Şube Başkanı Sadık Karagöz, önemli iddialarda bulundu.

Türkiye genelinde engellilere yönelik faaliyetler gösteren Türkiye Beyazay Derneği bir şubesini de 2014 yılında Arapgir ilçesinde kurdu. Şube başkanı Karagöz, mülkiyeti Arapgir Belediyesi’ne ait olan 5 bin 15 metrekarelik arsanın Meclis kararıyla 2015 yılından itibaren 15 yıl süreyle derneklerine tahsis edildiğini söyledi.

“KARARI BİZDEN GİZLEMİŞLER”

“Biz de bu atıl durumdaki binanın tadilatını yaparak hem Arapgir için hem çevresindeki Malatya, Elazığ, Erzincan ve Sivas ilçelerindeki özel gereksinimli ve dezavantajlı grupları Beyazay kalitesinde, Arapgir güvencesinde burada rehabilite etmeye çalışıyoruz” diyen Karagöz, şunları kaydetti:

“Bu hizmetlerimizin yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de engelli istihdamına yönelik faaliyetlerimiz oldu. 5 bin 15 metrekare parsel üzerinde Tarım Kredi Genel Müdürlüğümüz ile görüşerek bir dönümlük sera yapımı talebimiz oldu. Bu alanda çocuklarımızla birlikte topraksız tarım yaparak çilek üretimi gerçekleştirdik. Bu alanda ceviz, dut, badem ve üzüm fidanları üreterek 8-10 engelliyi istihdam edebileceğimizi ve orman fidanları üretebileceğimizi planlıyorduk. Maalesef Arapgir Belediyesi, burayı bize tahsis ettiğinden bir yıl sonra kararı iptal ederek bu parselimizi başka bir kamu kuruluşuna tahsis etmiştir. Bunu biz geçen gün yüklenici firmanın gelip bahçemize çizgi çizmesiyle öğrendik. Kararı bizden gizlemişler.”

“HİZMETLERİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ”

Bu karardan dönülmesini isteyen Karagöz, “Bir yıl sonra siz bu parseli başka bir kamu kuruluşuna verdiniz? Bunu yaparken bizden resmi olarak muvafakat name almadınız veya nezaketen istişare halinde olmadınız. Bunu biz yüklenici firmadan öğrendik. Yüklenici firma şu an gelmiş çalışmalara başlamış. Binamızın 3 metre yakınına kadar gireceğini ve 10 metre derinlikte boşaltacağını söylüyor. Şimdi ben size soruyorum. Temelinin dibi 10 metre boşaltılmış, yıkılma tehlikesi ile baş başa kalmış o binada çocuklarımıza yıkılma korkusu olmadan nasıl hizmet vereceğiz? Bu karardan dönülmesini, çocuklarımıza verdiğimiz hizmetlerin devam etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.