“Bu kadar kolay nasıl yalan söyleyebiliyorsunuz?”

Yeşilyurt Belediyesi Eylül ayı Meclisinde CHP’li meclis üyeleri tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ‘Yeşilyurt Belediyesi’nin Yeni hizmet binasını yapan müteahhittin işi bırakıp, gidip gitmediği’ sorusu sorulmuştu ve bu soru meclis gündemine oturmuştu. Konuyu takip eden CHP’liler Yeşilyurt Belediyesinin yeni hizmet binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. İnşaat alanında konuşma yapan Kiraz, “İnşaattan anlayan anlamayan 7 yaşındaki çocuk bile arkamızda duran bu binanın yüzde 80’inin bittiğini söylemez. Malatyalıların gözünün içine bakarak bu kadar kolay nasıl yalan söyleyebiliyorsunuz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin yeni hizmet binası inşaatı tamamlanmadan müteahhidin gitmesine ve inşaatın durması iddiasına Cumhuriyet Halk Partisi’nden tepki geldi. İnşaat alanında toplanan İl Başkanı Enver Kiraz ve Yeşilyurt Belediyesi CHP Meclis üyeleri basın açıklaması yaparak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve partililer ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binasının yapılacağı alana giderek basın açıklaması yaptı. İnşaat bitmeden paranın tamamının ödendiği ve sonrasında müteahhidin çekip gittiği iddialarını soran Kiraz, “Yeşilyurt Belediyesi’nde yaşanan bir başka skandalla karşı karşıyayız. Tüm Türkiye’nin gündemine oturan insan kaçakçılığı ile ilgili suç duyurusunda bulunduk ancak henüz bir sonuç alamadık. Bugün bir başka skandalla ilgili buradayız. Eski SSK hastanesi yerine yapılan Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önündeyiz. Burası daha önce TOKİ’ye verilmişti. O dönemde de Malatya’nın hastanesiz kalacağını bu tasarruftan vazgeçilmesini dile getirmiştik. Daha sonra bölge Yeşilyurt Belediyesi’ne verildi. Yeşilyurt Belediyesi bu alana Malatyalıların, Yeşilyurtluların parasıyla hizmet binası yapıyor. Kocaeli’nden gelen bir müteahhide buranın inşaat işi veriliyor. İhale yapılmadan davet usulü ile inşaat 9 buçuk milyon liraya veriliyor. Kocaelili firma işini bitirdikten sonra parasını alacak. Meclis üyelerimiz sorduğunda belediye başkanı işin yüzde 80’inin bittiğini firmanın da parasını ödediğini söylüyor” dedi.

Söylendiği gibi inşaatın yüzde 80’ninin tamamlanmadığını hatta hiç ilerlemediğini ifade eden İl Başkanı Kiraz, “İnşaattan anlayan anlamayan 7 yaşındaki çocuk bile arkamızda duran bu binanın yüzde 80’inin bittiğini söylemez. Daha katlar çıkılmamış, inşaat bitmemiş ama müteahhidin parası verilmiş o da çekip gitmiş. İnsan biraz utanır, yüzü kızarır. Malatyalıların gözünün içine bakarak bu kadar kolay nasıl yalan söyleyebiliyorsunuz. Mecliste soruyoruz cevap vermiyorlar veya böyle cevap veriyorlar. Gündeme getiriyoruz bizi rezil ettiniz diyorlar. Biz mi sizi rezil ediyoruz yoksa siz mi kendi kendinizi rezil ediyorsunuz. Bu kadar büyük bir ihale pazarlık usulüyle nasıl yapılır. Olayın bir başka boyutu bu kadar ekonomik kriz varken, pandemi devam ederken buradaki hastaneyi yıkıp ne aceleniz vardı da Yeşilyurt Belediyesi binası yapıyorsunuz. Şehir dışından gelen bir müteahhide de para kazandırmak için ne aceleniz vardı. İnsanların sağlığını tehlikeye attınız. Pandemi şartlarında buradaki hastane yıkıldı Yeşilyurt Belediyesi’ne hizmet binası yapılmaya başlandı. Yeşilyurt Belediyesi başka bir binada zaten hizmet veriyor. Önemli olan bina değil ki insanlara hizmet verebilmek. Vatandaşın, Malatyalıların parası nerede? Nerede çarçur ediliyor? Kimlere peşkeş çekiliyor? Hep soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Malatyalıların hakkını her zaman arayacağız” ifadelerini kullandı.

“BU İNŞAATIN YÜZDE 80’İ DEĞİL YÜZDE 30’U BİTMİŞ”

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP Grup Sözcüsü Günnur Tabel ise, “Yeşilyurt Belediyesi binası pazarlık usulü ile ihale edilmişti. Neden Malatyalı bir firmaya değil de Kocaeli’nden bir firmaya ihaleyi verdiklerini sorduk. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da inşaatın yüzde 80’ini pazarlık usulü ile anlaştık, yüzde 20’sini sonra vereceğiz dedi. Yüzde 80’i demek bir inşaatın kabası biter, çatısı yapılır sadece ince işleri kalır demek. Geçen hafta gerçekleşen meclis toplantısında müteahhidin gittiğini, inşaatın durduğunu ve burada neler olup bittiğini sorduk belediye başkanına. Başkan da aynı cevabı vererek ben yüzde 80’ini ihale etmiştim, işini bitirdi ve gitti dedi. Şimdi yüzde 80’i bitti denilen inşaatın yanına geldik. Bize göre en fazla yüzde 30 – 40 bir inşaat bitimi var” diye konuştu.