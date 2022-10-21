“Bu İşte Bir Tuhaflık Var” oyununa tam not

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Bu İşte Bir Tuhaflık Var” isimli oyun sahnelendi.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, 7. Ana Jet Üs Komutanı Zeki Koltukoğlu, İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli ve aileleri, akademik personel, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Başlarından geçen trajikomik olayları seyirciyle buluşturan oyunun yönetmenliğini Sevim Yıldız Çeliker yaparken, oyuncular Selahattin Efe, Mahmut Çimendağ, Sevim Yıldız Çeliker, Medine Çetinkaya ve Eser Şahar oyun boyunca sergiledikleri performansla izleyicilerden tam not aldı.

Oyun sonunda, 7. Ana Jet Üs Komutanı Zeki Koltukoğlu ve İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, oyunculara plaket verdi. (İHA)