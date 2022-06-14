“Bu insanlar batırdı kulüpleri”

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk futboluna gönül verenleri sorumluluk almaya çağırdı.

MURAT İPEKTEN

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk futbolunun içinde yer alanlara ‘sorumluluk’ çağrısı yaptı. Saffet Sancaklı mevcut durumdan yakınarak “Öyle bir hava oluşturuldu ki Türkiye Büyük Millet Meclisi spora düşman gibi. Spor yasası olmalı! Çünkü artık deniz bitti” dedi.

Sancaklı, spor yasasının zorunlu olduğunu ifade ederek, “Sen bu spor yasasını anlamamışsan spor yöneticiliği yapma kardeşim! Şimdi bu yasayla birlikte çilek almak istiyorlarsa alabilirler, karpuz da alabilirler, kiraz da alabilirler. Ancak kendi bütçeleri kapsamında alabilirler. 110 milyon TL ile bu kulübü yöneteceksin. 110 milyonun üzerinde 20 milyon daha var. Onu cebinden ödeyeceksin işte. Kulübe borç vermeyeceksin. Bu insanlar batırdı kulüpleri. Taraftar da batırmadı. 30-40 yıldır yönetenlerin sayesinde bu hale geldik”