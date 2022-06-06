“Bu ikramiyeyle 2 kurban alırız”

DİDEM BARUT

Verilecek olan bin 100 TL Kurban Bayramı ikramiyesini değerlendiren TÜMİŞDER Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, açlığa mahkûm edildiklerini öne sürdü. Tangüner, “Bu ikramiyeyle biz 2 kurban alırız. Yazık günah, bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Biz devlet kurumu değiliz ki, şalteri indirip, grev yapalım. Ne verirlerse elimizi açıp bekleyeceğiz” dedi.

2022 Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Temmuz’da maaşlarına zam alacak olan emekliler, Bayram ikramiyesi ile çifte bayram yapacak mı bilinmez ama bin 100 TL ödenecek olan Bayram ikramiyesiyle ilgili konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, kısa bir değerlendirme yaptı.

Verilen zammın emeklileri tatmin etmediğini dile getiren Tangüner, her zaman gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne zam geldiğini söyledi.

“BİZ BU ZAMLA NE YAPABİLİRİZ?”

Emeklilerin açlığa mahkûm olduğunu ileri süren Tangüner, “Bu zamlar bu şekilde devam ederse bize verilen zam hiçbir işe yaramaz. Bu zam ancak bizi 2 ay idare ettirir. Ondan sonra tekrar açlığa mahkûmuz. Piyasalar allak bullak. Verilen bayram ikramiyesi değil bin 100 TL, bin 500 TL de olsa bizi tatmin etmez. Açıkçası emekliler açlığa mahkûm oldular. Bu ikramiyeyle biz 2 kurban alırız. Yazık günah, bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Piyasada her şeye yüzde 100’den fazla zam yapılmış, siz emekliye yüzde 36 zamveriyorsunuz. Biz bu zamla ne yapabiliriz, ne yiyebiliriz? Emekliler çok sıkıntı içerisinde, çok perişanlar. Emekli arkadaşlarımız sabah, akşam bizleri arıyorlar ve ‘Başkanım bu böyle ne olacak?’ diye soruyorlar. Bizim elimizden bir şey gelmiyor ki, bunu devletimiz yapıyor. Emeklinin yapacağı bir şey yok. Biz devlet kurumu değiliz ki, şalteri indirip, grev yapalım. Ne verirlerse elimizi açıp bekleyeceğiz. Ne verilirse şükredeceğiz. Ama bu gidişat iyi değil” ifadelerini kullandı.