BU GÜNAH KİMİN?

SİNEM HATUN DAVUT

Yeşilyurt ilçesinde yer alan ve adeta in cin top oynadığı metruk binaların kaderi gizemini koruyor. Mahalleli ve mülk sahiplerinin devamlı tepkisini çeken ve madde bağımlıları ile magandaların adeta yuvası haline gelen bu evlerle ilgili nasıl bir karar verileceği merak konusu olurken mahalle sakinlerinden İlhan Tanataş, “Bu evlerin bu şekilde sahipsiz kalmasının nedeni Büyükşehir Belediyesi’nin yol açacağını söylemesinden kaynaklanıyor. 20 yıldır buradan yol geçecek deniyor. Hani yol? Yol geçecekse geçsin ki, millet bir an önce başının çaresine baksın” dedi.

Yeşilyurt ilçesi, Aşağı Bağlar Mahallesi’nde yer alan metruk evler, kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. İçerisinden insanların geçmeye korktuğu, tıpkı korku filmlerindeki hayalet bir kasabayı anımsatan bu evlerin akıbeti hala belirsiz. Yakılacak mı yapılacak mı ikilemi arasında gidip gelen, sahiplerinin bile bırakıp taşındığı bu evler madde bağımlılarının adeta yuvası olmuş durumda. Yaklaşık 5-6 yıldır boş olan ve yıkılmayla karşı karşıya kalan bu evlerden mahalliler şikâyetçi olduğu gibi, mülk sahipleri de elleri kolları bağlı evlerle ilgili verilecek net bir kararı bekliyorlar. Belediyelerin ilgilenmediği, sadece birkaç aile dışında kimsenin bulunmadığı bu evlerle ilgili bir an önce net bir kararın verilmesini isteyen mahalleli ve mülk sahipleri BUSABAH gazetesine konuşarak, yetkililerden yardım istediler.

Metruk evlerin bulunduğu yerin Aşağı Bağlar Mahallesi eski Ayabakan Sokak olduğunu dile getiren İlhan Tanataş isimli mahalle sakini, metruk evlerin çok sayıda bulunduğunu ve bu evlerde oturan birkaç aile dışında kimsenin bulunmadığını söyledi.

“BİR MUHATAP YOK!”

Kimsenin kendileriyle muhatap olmadığını ifade eden Tanataş, “Bu evlerin bu şekilde sahipsiz kalmasının nedeni Büyükşehir Belediyesi’nin yol açacağını söylemesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden insanlar evlerini terk ettiler. Bahçelerimizin tamamı ayakaltı oldu. Evlere ve bahçelere giren, çıkan belirsiz. Ne evleri yıkıyorlar ne de bizlerle muhatap oluyorlar. Şu anda beklemedeyiz. Burası yaklaşık 5-6 yıldır sahipsiz bir vaziyette. Bir muhatap yok! Bizimle şimdiye kadar kimse muhatap olmadı. ‘Buradan yol geçecek, evleriniz yıkılacak veya şu, şu sebeplerden dolayı evlerinizi yıkmak zorundayız’ diye kimse bizimle konuşmadı. Bu sokağın en başında da benim evim var. 20 yıldır buradan yol geçecek deniyor. Hani yol? Yol geçecekse geçsin ki, millet bir an önce başının çaresine baksın” diye konuştu.

“YOLDA YATAN İNSANLARLA BİLE KARŞILAŞIYORUZ”

Metruk evlere giren ve çıkanın belli olmadığını kaydeden Tanataş, “Mülk sahipleri evleri terk ettikçe boşalan evlere giren çıkan bellisiz oldu. Akşamları yolda yatan insanlarla bile karşılaşıyoruz. Biz bu insanların yanından geçmeye korkuyoruz. Emniyetimizin bu durumla ilgili bilgisi var. Onlar sağ olsunlar arada sırada gelip, buraları kontrol ediyorlar. Polis memurları gittikten sonra burası yine aynı durumu alıyor. Bir bakıyorsunuz arka arkaya silah sıkıyorlar. Kimin, nerede silah sıktığı da belli değil. Korkumuzdan evden bile çıkamıyoruz. Benim bir yetişkin oğlum var. Böylesi bir durumla karşı karşıya kaldığımızda oğlumun dışarıya çıkmaması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Dışarıda ne olacağı belli değil” ifadelerine yer verdi.

“DOĞAL GAZ DIŞINDA ALTYAPI PROBLEMİ YOK”

“Burada yaklaşık 15 ev metruk durumda” diyen Tanataş, “Bu evlerin her birinin sahibi olmasına rağmen kimse evlerinin kaderini bilmiyor. Eğer yıkılacaksa yıkılsın, yıkılmayacaksa bizler evlerimizin tamirini yapalım. Mesela doğal gazımız yok. Ben burasının ne olacağını bilmediğim için gittim bir kiralık daire tuttum. Ben de gideceğim buradan. Evler yıkık, dökük olduğu halde elektrik ve suyu hala var. Hatta hala elektrik sayaçlarına bakan personeller evlerin kapılarına elektrik faturasını bırakıyorlar. Hatta burasının kanalizasyon problemi de yok. Fakat her taraf boş. Biz burasının akıbetinin net bir şekilde belirlenmesini talep ediyoruz. Burasıyla kim ilgileniyorsa Yeşilyurt Belediyesi mi yoksa Büyükşehir Belediyesi mi, artık ilgilensin. Sadece bize bir cevap versinler. Yıkmayacaksınız, biz başımızın çaresine bakalım. Ya evimizi tamir ederiz veya yıkıp tekrar ev yaparız. Yıkılacaksa de bir an önce yıkılsın ki, biz de ne olduğunu bilelim” açıklamasında bulundu.

Ayabakan Sokağın berbat bir şekilde bulunduğunu dile getiren Aşağı Bağlar Mahallesi Muhtarı Ömer Şahin ise, bu sokakta imarının olmamasından dolayı evlerin metruk halde bulunduğunu belirtti.

“BİR TÜRLÜ İMAR GİRMİYOR”

Vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti:

“Sokağın imarının bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Bir türlü imar girmiyor. Doğal gaz, asfalt sorunu da var. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin imar sorunuyla ilgilenmesi gerekiyor. Bize 2 aylık bir süre tanındı. Yarın kardan, çamurdan buralara hiç girilmez. Sokakta her türlü ahlaksız şeyler yapılıyor. Yakalıyoruz da. Polis ekipleriyle birlikte gece ve gündüz çalışıyoruz. Ancak imarla ilgili herhangi bir cevap alamıyoruz. Artık o evlerde vatandaşlar daha yaşayamaz. Çünkü sokaklar dar. Sadece bazı evler dışındaki tüm ev boş. Allah korusun olası bir depremde bu evlerin tamamı çöker. Ama biz bunları ilgililere defalarca söylüyoruz. 3 yıldır muhtarlık yapıyorum, 3 yıldır bu konuda belediyeyle görüşüyorum. ‘Bugün, yarın’ deniyor. Bize bir türlü el uzatılmıyor. Ben imar istiyorum. Bir muhtar olarak utanıyorum. Mülk sahipleri muhtarlığa gelip bana tepki gösteriyorlar. İnsanlar haklı olarak evlerinin ne olacağını bilmek istiyor. Bir an önce kış ayı gelmeden buraya ne yapılacaksa yapılmasını istiyoruz. Ya yapacağız, ya da yapmayacağız desinler. Burada yaşayanlar ne odun ne kömür ne de doğal gazını alabiliyor.”