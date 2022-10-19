BU GÜN SONA ERİYOR

MEHMET KIROĞLAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’nin erken ödeme indirimi kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. TOKİ ödemesi devam eden vatandaşlar yüzde 25 peşin ödeme indirimi alabilecek. Kampanya başvuruları 19 Ekim’e kadar devam edecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanyadan Malatya’dan da yüzlerce kişinin yararlanması bekleniyor.

“TOKİ’den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum” diyen Erdoğan, ev veya işyeri geri ödemesi devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da istifade edebilecek. Borcun tamamını ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

SON GÜN 19 EKİM

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut alıcıları 19 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunarak kampanyadan yararlanabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.