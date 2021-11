Bu Geceden İtibaren Geçerli Zamma Vatandaştan Tepki!

ÇİĞDEM ERHAN

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, otogaza da 65 kuruş zam yapıldı. Geceden itibaren pompaya yansıyan zam vatandaşı isyan ettirdi.

Doların düşmeyen ateşi piyasaya yansımaya devam ediyor. Geceden itibaren yeni zamla birlikte benzinin litresi 9 lira 87 kuruş, motorinin litresi 9 lira 97 kuruş, otogazın ise 7 lira 86 kuruş’tan satılıyor.

Vatandaş ise akaryakıta yapılan zamlara tepki gösterdi. Kasım ayı içerisinde LPG’ye beşinci kez zam yapıldığını belirten vatandaş BUSABAH gazetesine ve BUSABAH TV’ye konuştu.

Direksiyon başında sorularımızı yanıtlayan Emrullah Kanar isimli vatandaş, “Zamlara alıştık maalesef. Her gün yarın için zam gelecek mi diye bekliyoruz. Maalesef durum çok kötü. Geçen yıla göre iki katına çıktı her şey inşallah daha iyi olacak her şey. Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yoktur” dedi.

Bir ay içinde defalarca akaryakıta zam yapıldığını belirten Aylahan Muhammedi ise, “Üzüldüm çünkü daha geçen gün zam gelmişti tekrardan zam gelmesi biraz sıkıntı bir durum keşke gelmese elimizde olsa da bir şeyler yapabilsek. Zam gelmesin dolarda artıyor her şeye zam gelecek yapım gücü, alım gücü binecek. Bir ay içinde daha kaç kere zam gelecek?” ifadelerini kullandı.

Zamlara alıştığını söyleyen Mete Akıncı da tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“120 liraya aldığımız tüp 225 lira olmuş. Bıktık artık. Alıştık artık fiyatlara altı ay önce 112 TL’ye aracın deposunu doldururken şimdi 230 TL’yi geçti. Daha da artacaksa yapacak bir şey yok katlanacağız artık. Dolar ve euro dalgalanması her şeyi nasıl etkiliyor biz ona da anlam veremiyoruz. Değişik bir ekonomi ortamı var. Nasıl olacağını nasıl yapılacağını bizde anlamadık çünkü marketteki fiyatlara da zam geliyor. Yediğimiz yemeğe de zam geliyor, içtiğimiz suya da zam geliyor her şeye zam geliyor. Bizim tahmin edemediğimiz şeyler olmaya başladı. Bakalım hayırlısı diyoruz ülkemiz için.”