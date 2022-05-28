“Bu eğitime vurulan bir darbedir”

HÜSEYİN KOCAMAN

Öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan ve okullardaki öğretmen açığının kapatılamadığını ileri süren Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kenan Akdoğan, açığın ücretli öğretmenlik uygulamasıyla kapatılmaya çalışıldığını belirtti. Akdoğan, bunun büyük bir garabet ve eğitime vurulan büyük bir darbe olduğunu savunarak, “120 bin öğretmen açığının bulunduğu ülkemizde bu açığın yaklaşık 90 bin ücretli öğretmenle kapatılmaya çalışılması hele de atama bekleyen 600 bin öğretmenin bekliyor olmasına rağmen gerekli atamanın yapılmaması kabul edilemez” dedi.

Öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları konusunda yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu ve atamaların yapılacağını dile getirirdi. Özer, “Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandı” sözleri atama bekleyen öğretmenleri heyecanlandırırken, Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kenan Akdoğan, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Okullardaki öğretmen açığının ne yazık ki kapatılamadığını ileri süren Akdoğan, bu açık, ücretli öğretmenlik adıyla asgari ücretin de altında çalıştırılan ve üniversitelerin eğitim fakülteleri de dahil olmak üzere değişik bölüm mezunları vasıtasıyla kapatılmaya çalışılsa da yine bunun yeterli ve etkili olamadığını savundu.

“657 DEVLET MEMURLARI KANUNA TABİ OLMASI GEREKMEKTEDİR”

Atamanın yapılmamasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Akdoğan, “Yaklaşık 120 bin öğretmen açığı olmasına ve atama bekleyen çok sayıdaki Eğitim Fakültesi mezununa rağmen yeterli atamanın yapılmaması, bu açığın ücretli öğretmenlik uygulamasıyla kapatılmaya çalışılması büyük bir garabet ve eğitime vurulan büyük bir darbedir. Şöyle ki okullarımızda sınıfa girecek öğretmenin kendi alanında uzman, yetkin olması, 657 Devlet Memurları Kanuna tabi olması gerekmektedir. Böylece kendini güvencede hisseden ve maaş kaygısı çekmeyen öğretmenlerimiz, öğrencilere ve dolayısıyla vatana daha faydalı olacaktır. Yaklaşık 120 bin öğretmen açığının bulunduğu ülkemizde bu açığın yaklaşık 90 bin ücretli öğretmenle kapatılmaya çalışılması hele de atama bekleyen 600 bin öğretmenin bekliyor olmasına rağmen gerekli atamanın yapılmaması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERİN BRANŞLARINDA DERSLERE GİRMESİ TARAFTARIYIZ”

“Sayın Bakan üç ay önce bir atama sözü vermiş, bu söz de atama bekleyen öğretmenlerimizi umutlandırmıştı” diyen Akdoğan, şunları kaydetti:

“Fakat bu sözün üzerinden 3 ay geçtikten sonra Sayın Bakan bir açıklama yapmıştır. Geçtiğimiz günlerde Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in bir gazeteye yaptığı açıklamada, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirtmesi sevindirici bir gelişmedir. Fakat bu atamanın istenilen sayıda ve en geç önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi kaçınılmazdır. Biz Anadolu Eksen Sendikası olarak ülkemizin aydınlık yarınları için ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilerek okullarımızda eğitim fakültesi mezunlarının ve bunların kendi branşlarında derslere girmesi taraftarıyız. Sayın Bakanımızdan ülkemizin geleceği için bu taleplerimizin karşılanmasını ve yeterli atamanın yapılmasını istiyoruz.”