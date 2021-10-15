“Bu değişimin karşısında duramayız”

MUTLU SARIGÜL

“HepsiTürkiye’de Malatya Buluşması” programında konuşan MTSO Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, içinde bulunulan dönemin artık E-Ticaret’e yönelmeyi şart koştuğunu belirterek, “Çünkü korona virüs salgınıyla birlikte geleneksel ticaretin yerini E-Ticaret modeli almaya başladı. Dünya ticareti değişiyor, biz de bu değişimin karşısında duramayız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Hepsiburada’nın ortak projesi “HepsiTürkiye’de Malatya Buluşması” programı dün gerçekleştirildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa MTSO Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, firmanın Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, Pazar Yerleri Bölge Müdürü Fethi Dalkılıç, MTSO üyeleri, ulusal gazetelerin köşe yazarları, yöresel ürün üreten firma temsilcileri ve çok sayıda girişimci katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MTSO Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen programın, yöresel ürün üreten ve satışını yapan firmalar için yeni bir kapı aralayacağını umut ettiğini söyledi.

“15 ÜRÜNÜMÜZ COĞRAFİ İŞARET BELGESİ ALMIŞ DURUMDA”

Coğrafi işaret belgesi alan ürünleri sıralayan Karaduman, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak 9 bini aşan üye sayımızla Malatya’nın en büyük sivil toplum örgütü konumundayız. Bu nedenle aldığımız her adımı hassasiyetle atıyoruz. Üyelerimizin gelişimi açısından ortaya konulan projeleri de oldukça önemsiyoruz. Malatya’mız geçmişten bu yana üreten ve ürettiği ürünü ülke ekonomisine kazandıran şehirlerden bir tanesidir. Avrupa Birliği Coğrafi işaret tescili Malatya kayısısı başta olmak üzere, birçok sektörde sanayimizde üretilen ürünleri ihraç eden şehir ve yaklaşık 350 milyon doları aşan ihracat rakamımızla bölgemizin en çok ihracat gerçekleştiren ili konumundayız. Malatya olarak coğrafi işaret konusunda bölgemizde iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda birisi Avrupa Birliği seviyesinde olmak üzere 15 ürünümüz coğrafi işaret belgesi almış durumda” şeklinde konuştu.

“ETİKET OYUNLARINA MÜSAADE ETMİYORUZ”

Karaduman, Malatya Kayısısının yanı sıra, tescilli ürünlerin arasında yer alan Malatya Kağıt Kebabının tescilinin de yine Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapıldığını dile getirerek, “Başvuru sürecinde sona geldiğimiz Malatya peyniri içinde kısa süre içerinde coğrafi işaret belgemizi almış olacağız. Odamız tarafından yapılan başvuru ile 2002 yılında coğrafi işaret, 2017 yılında da Avrupa birliği coğrafi işaret tescili alan Malatya kayısısının hak ettiği değeri görmesi için ciddi çalışmalar yürütüyor, etiket oyunlarına müsaade etmiyoruz. Bu kapsamda, farklı illerde yetiştirilen ürünlerin ‘Malatya Kayısısı’ adıyla satışa sunulmasının önüne geçmek için 81 il valiliklerine, belediye başkanlıklarına, oda, borsa ve sebze meyve hallerine her yıl yazılar gönderiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“İŞLETMELERİMİZİN YÜZDE 85’İ KOBİ NİTELİĞİNDE”

KOBİ’lerin Türkiye’nin girişimci gücü olduğunu söyleyen Karaduman, “Ayrıca ‘Malatya Kayısısı’ isminin korunması ve ilimizden ihraç edilen ürünlerde ‘Malatya Kayısısı’ ibaresinin yer alması adına hazırladığımız logoyu ve sertifikayı, üretim tesislerine ve satış noktalarına ulaştırarak, kayısımızın yurt içinde ve dışında bilinirliliğinin artmasına katkı sunuyoruz. Kadın elinin değdiği üretimleri ve kadın kooperatiflerini önemsiyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl odamızda düzenlediğimiz ‘Türkiye’de Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri’ konulu panelde kadınlarımızın kooperatifleşmesini ve ev ekonomisine sundukları katkıları enine boyuna konuşmuştuk. Tamamen şehrimizin yöresel ürünlerinin üretimini sağlayan ve bugün burada bulunan kadın kooperatiflerimizin başkanlarını ve temsilcilerini canı gönülden kutluyorum. İlimizde bugün faaliyette olan işletmelerimizin yüzde 85’i KOBİ niteliğinde. Türkiye’nin girişimci gücünü oluşturan KOBİ’lerimiz, ekonomimizin adeta bel kemiğini oluşturuyor. Yöremize ait üretim yapan KOBİ’lerin ürünlerini e-ticarete taşıyarak ekonomik faaliyetlere katılımlarını artırmak için her daim elimizi taşın altına koyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ÜCRETSİZ OLARAK DA DESTEK VERİYORUZ”

“İçinde bulunduğumuz dönem artık E-Ticaret’e yönelmemizi şart koşuyor” diyen Karaduman, şunları kaydetti:

“Çünkü korona virüs salgınıyla birlikte geleneksel ticaretin yerini E-Ticaret modeli almaya başladı. Dünya ticareti değişiyor, biz de bu değişimin karşısında duramayız. Ülkemizde geçtiğimiz yıl e-ticaret hacmi 226 milyar liraya ulaştı. E-ticaret hacmi toplam ticaretin ülkemizde neredeyse yüzde 10’unu buldu. Bunu görmezden gelemeyiz. Malatya TSO olarak, bu konuda her zaman üyelerimizin yanındayız. Üyelerimizin uluslararası ticarette rekabet edebilmesi için TOBB tarafından hazırlanan ‘Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği’ projesini 2019 yılında ilk imzalayan oda olduk. Üyelerimize nitelikti bir web sitesi kurmaları ve ticaretlerini bu site üzerinden yapmaları noktasında eğitimler ve toplantılar düzenlediğimiz gibi ücretsiz olarak da destek veriyoruz. Salgınla birlikte ortaya çıkan yeni ekonomik ve ticari düzende var olmak istiyorsak teknolojik dönüşümü sağlayarak, e-ticarete yoğunlaşmalıyız.”