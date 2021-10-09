“Bu Bir Ekip Başarısıdır”

Süper Lig’in 8.haftasında Yeni Malatyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup eden Hatayspor’un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Akdeniz ekibinde iki sezondur görev yaptığı dönemde yakaladığı başarı grafiğinin sırrını açıkladı.

HABER MERKEZİ

Radyospor mikrofonlarına konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Hatayspor’un başarısındaki tek pay sahibinin kendisi olmadığını belirterek, “Başarının sırrı olarak beni merkeze almak doğru olmaz. Bu bir ekip başarısıdır, hem teknik ekip arkadaşlarımız hem de yönetimimiz bize destek oldular, oluyorlar sağolsunlar. Bize güvendiler, biz de güvenlerini boşa çıkarmamaya gayret ettik. Başkanımız çok zeki bir insan, zaten bunca yıldır Hatay gibi bir şehrin belediye başkanlığını başarıyla yapıyor olması da bunun göstergesidir” dedi.

Geçen sezonun transfer dönemini çok verimli geçirdiklerini paylaşan Erdoğan, “Geçen sezon 300-350 oyuncu izledik, bu boş dönemlerde sürekli yurtdışına farklı ülkelere gidip oyuncu izlemeye çalıştık. Geçen sene bence transfer sezonunu çok sağlıklı geçirdik, sonrasında da takım içerisindeki aidiyet duygusunu hızlı şekilde oturttuk ve muazzam bir sezon geçirdik. Sadece sıralama olarak değil, izlenen oyun da çok keyif vericiydi tüm futbolseverler için” ifadelerini kullandı.