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Bronz ve gümüş sikke ele geçirildi

Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.

bronz ve gümüş sikke ele geçirildi
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Bronz ve gümüş sikke ele geçirildi
Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.
Yazıhan İlçesi Sütlüce yol kontrol noktasında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheliye 25 Ekim’de operasyon düzenlendi.

Operasyonda; şüphelinin otomobili ile ev ve eklentilerinde yapılan aramada;
7 adet eski döneme ait Bronz ve Gümüş sikke,
2 adet eski döneme ait tarihi eser niteliği taşıyan obje,
19 adet su vanası,
16 adet cep telefonu,
1 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirilmiştir.

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