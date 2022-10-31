Bravo çocuklar! Böyle devam!

Sezon başında kaderine terk edilen Yeni Malatyaspor’da gençlerin ligdeki var olma mücadelesi kendilerine hayran bırakıyor! Cihat Arslan’ın ardından görevi devralan Hasan Özer’le üzerine koyarak ilerleyen kaplanların 3 hanesine yazdırdığı Altınordu karşısında oynadığı futbol bir kez daha taraftarda alkış aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasının açılış maçında 28 Ekim Cuma akşamı deplasmanda Altınordu’yu 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor. Sezon başından buyana gençlerden oluşan kadrosuyla ligde puan alma mücadelesi veren sarı kırmızılılar Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Haqi Osman, Doğukan Emeksiz ve Buğra Çağıran’ın golleriyle kazanarak bu sezonun ikinci galibiyetini aldı. Altınordu’nun 3 maçlık galibiyet serisine de son veren Yeni Malatyaspor puanını 9 yaparak üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki makasın açılmasına da izin vermedi.

BANDIRMA DA ŞOV

Kadrosundaki birçok tecrübeli ismin geçtiğimiz sezon kulüple olan yollarını ayırmasının ardından sözleşmeleri devam eden ve kiralık oynayan isimlerle lige başlayan sarı kırmızılılarda gençlerin performansı göz dolduruyor. Malatya ekibi sezon başında Cihat Arslan’la başladığı ligin ilk 8 haftasında oynadığı iyi futbolun karşılığını tabelada bir türlü almayı başaramazken, teknik direktörlüğe getirilen Hasan Özer yönetiminde çıktığı beşinci maçtan üçüncü galibiyetini aldı. Hasan Özer yönetiminde çıkılan ilk maçta Erzurumspor’a 1-0 mağlup olan Doğu Anadolu ekibi sonraki hafta Bandırmaspor’un evinde deyim yerindeyse şov yaptı.

KAYBETSE DE MÜCADELESİ TAKDİR TOPLUYOR

Bandırmaspor karşısında sanki iç sahada maça çıkmış gibi hücuma dayalı futbol oynayan Yeni Malatyaspor’dan Haqi Osman karşılaşmaya damga vurdu. 20 yaşındaki Ganalı oyuncu attığı iki golle sahanın yıldızı olurken takımının üç puanı kazanmasında büyük rol oynadı. Sarı kırmızılılar, bu maçtan günler sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda Ağrı 1970 Spor’u penaltı atışlarıyla eleyerek 4. tura yükseldi. Yoğun maç temposu Göztepe maçıyla süren Yeni Malatyaspor, dokuz isabetli şut attığı bir golünün ofsayt engeline takıldığı ve bir de penaltı kaçırdığı karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

ŞUT SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Kaplanlar, üç haftadır kazanan Altınordu’ya konuk oldu ve başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmada sezonun belki de en iyi futbolunu oynayarak kazandı. Sarı kırmızılılar rakip kaleye 11’i isabetli toplam 21 şut çekerken İzmir ekibinin farkı azaltma çabasına da izin vermedi. Yeni Malatyaspor, Hasan Özer yönetiminde ligde oynadığı dört maçta rakip kaleye 27’si isabetli olmak üzere 53 şut atmayı başardı. Sarı kırmızılıların ligde oynadığı futbolla taraftarını memnun etse de buna paralel olarak Malatya ekibinin sıralamada bulunduğu konum taraftarının ateş üstünde oturmasına neden oluyor. Altınordu karşısında kazanarak moral bulan sarı kırmızılılar, ligin 12. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.