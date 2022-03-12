bozüyük polisinden kaçamadılar

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok il ve ilçede çok sayıda suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelilerini yaşanan kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakaladılar.

Edinilen bilgiye göre, Bursa, Yalova, İznik ve Bilecik’te çok sayıda suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelilerinin 16 PG 472 plakalı çalıntı araçla Bozüyük ilçesine doğru geldiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Cezaevi karşısında oluşturan uygulama noktasında ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheliler, araçları ile ilçe merkezine doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama noktasında şüpheli araç, Gazozcu Camii önünde durduruldu. Araçta bulunan şüphelilerden Ç.B. ve C.P. araçtan inip kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Araçta bulunan bir diğer şüpheli E.P. ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Ekiplerin ısrarlı takip ve çalışmaları sonucunda olay yerinden kaçan şüpheli, otogarda ilçeyi terk etmek üzereyken yakalandı.

Gözaltına alınan ve İznik’te çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerden E.P. ve C.P. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheli Ç.B. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.