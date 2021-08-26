Boztepe Barajı ve iki gölette çalışmalar sürüyor

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Malatya DSİ 92.Şube Müdürü Arif Tüfekçi, Boztepe Recai Kutan Barajı’nda onarım işinin devam ettiğini belirterek, Hekimhan Kurşunlu ile Hekimhan Güzelyurt Karamahmut göletlerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Malatya DSİ 92.Şube Müdürü Arif Tüfekçi, beraberindeki heyetle birlikte yapımına devam edilen Hekimhan Kurşunlu Göleti ikmal inşaatında, Hekimhan Güzelyurt Karamahmut Göleti sulaması inşaatında ve Boztepe Recai Kutan Barajı’nda süren onarım işini yerinde inceledi.

Tüfekçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

Yapımına devam edilen Hekimhan Kurşunlu Göleti ikmal inşaatında incelemelerde bulunduk. Dolusavak beton imalatları, gövde üzerinde DSİ yazısı ile kret üzerindeki beton korkuluk imalatlarına devam edilmektedir.

Kurşunlu Göleti Kil çekirdekli kaya dolgu olup temelden yüksekliği 38 metre, depolama hacmi 1,142 hm3 olup, proje bitiminde toplam 2 bin 700 dekar arazi modern sulama yöntemleriyle sulanabilinecektir. Yapımına devam edilen Hekimhan Güzelyurt Karamahmut Göleti Sulaması İnşaatında incelemelerde bulunduk. Sulama inşaatımızda 8 bin 250 metre boru imalatı tamamlanmış olup, su kontrol elemanlarının imalat ve montajlarına devam edilmektedir. Güzelyurt Karamahmut Göleti Kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde, temelden yüksekliği 43 metre, depolama hacmi 1,120 hm3 olup, proje bitiminde toplam 2 bin 740 dekar tarım arazisi modern sulama yöntemleriyle sulanabilinecektir. Boztepe Recai Kutan Barajı Onarımı işine ait çalışmalarımız devam etmektedir. 16.12.2020 tarihinde DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz ile yüklenici Mehmet Yener arasında imzalanan sözleşme kapsamında; 729 metre tünel havalandırması, kret aydınlatması, 2 bin 700 metre elektrik kablosu çekilmesi, 200’lük sürgülü vana ve vantuz değişimi, karasel ve sürgülü vananın hidrolik güç ünitelerinin panoları dahil olmak üzere çalışmaları yapılmış olup, onarım işimiz devam etmektedir