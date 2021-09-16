“böyle devam ederse kontak kapatacağız”

“Böyle devam derse kontak kapatacağız”

MUTLU SARIGÜL

Bazı özel okulların UKOME kararıyla alınan servis ücret tarifesi dışında para talep etmelerini iddia eden ve buna sert tepki gösteren Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, özel okullara adeta gözdağı verdi.

Başkan İnce, “Bizim araçlarımız öğrenci sayılarına eş değer. Biz araçlarımızı çeksek özel okullar zaten mağdur olacak. Böyle devam ederse biz özel okullarda kontak kapatacağız. Taşımacılığı bırakacağız” dedi.

UKOME kararıyla alınan servis ücret tarifesine uymayan özel okullar olduğunu belirten Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’yi çileden çıkarttı. UKOME kararıyla alınan fiyat tarifesi dışında hiçbir özel okulun fazla ücret isteyemeyeceğini dile getiren Başkan İnce BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Okulların açılmasıyla birlikte bir bayram sevinci yaşadıklarını dile getiren İnce, 2 yıl boyunca eğitiminin aksamasının Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da büyük sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.

“BÜTÜN TEDBİRLERE UYMALIYIZ”

Eğitimin her şeyin başında geleceğini belirten İnce, “Hem ekonomik hem de eğitim olarak bir nesil yok olma derecesine geldi. Biz sağlık için bütün kısıtlamalara olumlu bakıyoruz, ancak eğitimin kısıtlanması, okulların kapanmasına olumlu bakmıyoruz. Çünkü eğitim her şeyin başında gelir. Bu noktada da gerek servisçiler olarak gerekse vatandaşlar olarak eğitimin aksaması, okulların bir daha kapanmaması için devletimizin aldığı bütün tedbirlere uymalıyız” dedi.

“BİZ HAK ETTİĞİMİZ PARAYI ALAMIYORUZ”

Bazı özel okulların UKOME kararına uymadığını ifade eden İnce, “Okulların açılması esnafımıza bir bayram sevinci getirdi ama bazı özel okullarda yaşadığımız birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bir dönem bu sorunu çözdük, ancak pandemi sonrasında özel okulların 2 yıl ettiği zararı bazı özel okul sahipleri galiba bunu servisçi esnaflarımızın ve gariban öğrencilerimizin sırtında kazanmak istiyorlar. Tabii ki para kazanacaksın ama eğitimi, eğitim yuvalarını ticarethaneye çevirmeyeceksiniz. Burada en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bazı özel okulların UKOME Kurulu tarafından servis ücretleriyle ilgili karara rağmen öğrencilerden para istedikleri, alınan bu paraların da servisçi esnaflarına yansıtılmadığı. Ayrıca bazı özel okulların komisyon kestiği, bu komisyonların kimlerin cebine gittiğiyle ilgili hem maliyenin hem de Milli Eğitim Müdürlüğü’nün acilen özel okullarda bir inceleme yapması ve bir soruşturma başlatması lazım. Çünkü 400 TL alınan bir parada en az 200 lirası özel okullara ve şirketlere komisyon olarak gidiyor. Biz hak ettiğimiz parayı alamıyoruz, bu noktada mağduruz. Gerek Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün gerekse Valiliğimizin bu konuya el atması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“SERVİSÇİLERİMİZ MECBURİYETTEN TAŞIYORLAR”

“Bazı özel okullar personellerini, öğretmenlerini biz servisçi esnaflarına bedava taşıttırıyorlar” iddiasında bulunan İnce, şunları kaydetti:

“Neymiş biz o okulda servisçilik yapıyoruz. Siz eğitim yuvası mısınız, servisçi misiniz, lokantacı mısınız, minibüsçü müsünüz? Bir karar verin servisçilik yapmak istiyorsanız, özel okul işletmeyi bırak, gel bizimle servisçilik yap. Şu anda esnaflarımızdan ve velilerimizden birçok ihbar geliyor. Servis parasının fazla alındığı, bu ücretin haksız alındığı, fazla olduğunu söylüyorlar. Biz de bu paranın servisçilere yansıtılmadığı, alınan paranın en az yüzde 40’ı okul sahiplerine, idarecilere veya firmalara gidiyor. Bu parayı servisçi esnafı almıyor. Ben velilerimizden şunu rica ediyorum: Kimden hizmet alıyorsanız, ücreti de ona ödeyin. Okula, firmaya ödemeyin. Biz öğretmenleri, personelleri bedava taşımak zorunda değiliz. Servisçilerimiz mecburiyetten taşıyorlar. Esnaflarımız çalışmak zorunda oldukları için taşıyorlar. Ben de servisçi esnaflarına şunu söylüyorum: Gitmeyin. UKOME kararının altında veya üstünde size fiyat teklif eden varsa taşımayın. S plakası olmayanlar taşımacılık yapamaz. Özel okullar bu öğrencileri kendisi zaten taşıyamaz. Bunlar bize muhtaç. Plaka sayımız, personel sayımız, bizim araçlarımız öğrenci sayılarına eş değer. Biz araçlarımızı çeksek özel okullar zaten mağdur olacak. Böyle devam ederse biz özel okullarda kontak kapatacağız. Taşımacılığı bırakacağız. Devlet okullarımızla çalışmaya devam edeceğiz.”