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Anasayfa / Asayiş / Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu

Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu

boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu
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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Buca Balık Hali ve çevresindeki soğuk hava depolarında gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, boy ve av yasağına uymayan 7 bin 777 kilogram balığa el konuldu. Ayrıca 2 hava deposu ve bir kişiye, toplam 37 bin 149 TL para cezası uygulandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Buca Balık Hali ve etrafındaki soğuk hava depolarında denetimlerde bulundu. Su Ürünleri Kontrol görevlileri, balıkların uygun zamanda ve uygun boyda avlanarak, doğru şartlarda muhafaza edilmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunurken, gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, boy ve av yasağına uymayan 7 bin 777 kilogram balığa el konuldu. Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde, 2 hava deposu ve bir şahsa toplam 37 bin 149 TL para cezası uygulandı. Denetimlere Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekiplerinin yanı sıra, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

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