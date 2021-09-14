boutaib taraftarla tartıştı, kırmızıyı gördü               

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Yeni Malatyaspor’un formasını giyen ardından da Zamalek takımından Le Havre’ye transfer olan Fas asıllı ileri uç oyuncusu Khalid Boutaib, ilginç bir olaya imza attı. Fransa Ligue 2’nin 7. haftasında oynanan Le Havre-Toulouse karşılaşması, 1-0 Toulouse’un üstünlüğüyle devam ederken Boutaib, net bir pozisyonu yakaladı ancak bu pozisyonu gole çeviremedi. Kaçan gol sonrası Le Havre taraftarı Khalid Boutaib’e tepki gösterirken, bir süre sonra hocası tarafından oyundan alındı. Oyundan çıktıktan sonra bir taraftarla tartışan Boutaib, karşılaşmanın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ