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Bostanbaşı’nda Feci Kaza! Yaralılar Var

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu bilgisi var.

bostanbaşı’nda feci kaza! yaralılar var
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Bostanbaşı’nda feci kaza, yaralılar var! 
Malatya’da meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu bilgisi var.

Kaza saat 20:50 sıralarında Çevreyolu Bostanbaşı Kavşağı’nda meydana geldi. Kaza da; Abdulkadir S. İdaresindeki 44 ACT 895 plakalı araç, Volkan P. yönetimindeki 44 FK 772 plakalı araç ve Mehmet Ö. idaresindeki 44 AJ 620 plaka araçların çarpışması sonucunda zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada yoldan çıkan minibüs refüje çıktı. Kavşaktaki aydınlatma direği yola devrildi.
Kaza da; Abdulkadir S. Ağır yaralanırken, 3 araçta toplam 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaklaşık 1 saat trafiğin kontrollü olarak verildiği kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.
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