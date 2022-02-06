DOLAR

13,5677$%-0.06

EURO

15,5533%0.1

STERLİN

18,3711£%-0.56

GRAM ALTIN

788,29%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

566051฿%0.37339

Öğle Vakti a 12:46
Malatya AÇIK -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Boşanma aşamasındaki kocasını tabancayla ağır yaraladı

Boşanma aşamasındaki kocasını tabancayla ağır yaraladı

boşanma aşamasındaki kocasını tabancayla ağır yaraladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Sönmez 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda H.Ö. isimli kadın, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ö.’ye (25) tabancayla sokak ortasında ateş açtı. M.Ö. göğsüne ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinden aracı ile kaçan H.Ö.’yü yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

10 gün önce geldiği kızının evinde sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.