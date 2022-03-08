DOLAR

14,5043$% 0.87

EURO

15,8633% 1.18

STERLİN

19,0680£% 0.82

GRAM ALTIN

953,98%3,41

ÇEYREK ALTIN

1.542,00%3,08

BİTCOİN

559968฿%3.65463

İmsak Vakti a 05:26
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, hastanede yakalandı

Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, hastanede yakalandı

boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, hastanede yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Konya’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında elinden yaralanan şüpheli zanlı, tedavi için gittiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hamidollah N. (30) boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesi Marziye Salehzade’nin (30) iş ortağı olduğu bayan kuaförüne gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Hamidollah N. yanında bulunan bıçak ile karısı Marziye Salehzade’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli koca elinden yaralı olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Marziye Salehzade’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sırasında genç kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Marziye Salehzade’nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, elinden yaralı zanlı koca, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalarda, gittiği Konya Şehir Hastanesi’nde tedavi sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Hamidollah N.’nin hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Türkiye’den Ukrayna halkına yardım eli

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.