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Anasayfa / Asayiş / Boşanma aşamasındaki genç sinirlenip yol ortasında aracını yaktı

Boşanma aşamasındaki genç sinirlenip yol ortasında aracını yaktı

boşanma aşamasındaki genç sinirlenip yol ortasında aracını yaktı
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Konya’da bir kişi, yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı.

Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 JJ 665 plakalı hafif ticari araç ile caddeden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram A. (27), yol ortasında durdu. İddiaya göre eşi ile boşanma aşamasında olan Bayram A., yeğenine ait hafif ticari aracı ateşe vererek yaktı. Araç bir anda alevler içerisinde kalırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, Bayram A. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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