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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaraladı.

Olay, Çarşamba ilçesi Tarihi Köprü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan Ö.U., boşanma aşamasındaki eşi M.U.’yu bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan M.U.’ya çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürülen M.U., burada yapılan müdahalenin ardından Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Köprü üzerindeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen Ö.U., kısa sürede olay yerine intikal eden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

M.U.’nun bir süredir Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik tedbiri açısından gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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