boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini böyle kurşunladı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vuran şahsın gerçekleştirdiği silahlı saldırının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde kocanın, acı içerisinde yerde kıvranan eşine art arda kurşun yağdırması yürekleri sızlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Emirdağ ilçesi Çallı mahallesi 1025 sokakta meydana geldi. Olayda, iddialara göre Abdulkadir K. (25) isimli şahıs, boşanma aşamasına olduğu eşi Büşra Kargılı (20) ile annesi Selda Ormantepe’yi evlerinin önünde pompalı tüfekle 3 el ateş ederek yaraladı. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Büşra Kargılı olay yerine gelen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, elinde ve yüzünde saçma yaraları bulanan annesi Selda Ormantepe’de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası firar eden Abdulkadir K., ilçedeki Keçeli Mezarlığı’nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anne acı içerisinde kıvranan kızını taş ve sopa ile korumaya çalıştı

Olayın bugün ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Olayda saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir K., Büşra Kargılı ile annesi Selda Ormantepe’nin evlerine girmek için bahçe kapısını açtıkları esnada saklandığı karşı binanın bahçesinden ikilinin üzerine ateş açtı. İlk kurşunda Kargılı yere yığılırken, ardından koşarak anne ve kızın yanına gelen Abdulkadir K., bahçe kapısını açıp acı içerisinde kıvrılan eski eşine art arda iki el daha ateş açtı. Bu sırada anne Ormantepe ise kızını ve kendisini korumak için önce Abdulkadir K.’ya taş attı, sonra bahçe kapısını kapattı. Fakat anne Ormantepe bundan başarılı olamadı. Anne Ormantepe elindeki pompalı tüfekle 3 el ateş ettikten sonra kaçan damadının arkasından bahçeden bulduğu sopayı fırlattı ve ardından o da yere yığıldı.