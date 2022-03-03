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Bolu’da köpekler hayvan barınağında ölüme terkedildi

bolu’da köpekler hayvan barınağında ölüme terkedildi
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Bolu’nun Gerede ilçesinde barınakta açlığa ve soğuğa terk edilen sokak köpeklerinin içler acısı durumu hayvanseverler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Köpeklerin bazılarının öldüğü, bazılarının ise ölmek üzere olduğu görüldü.

Bolu’nun Gerede ilesinde sokak köpeklerinin konulduğu barınağa giden hayvanseverler onlarca köpeğin içler acısı haliyle karşılaştı. Kar yağışı altında ve çamurların içinde bırakılan köpekler, kulübe sayısının az olması sebebiyle dışarıda kalarak adeta ölüme terk edilmiş durumda. Barınağın içine atılan tavuk ölüleriyle beslenen köpeklerden bazıları hayatlarını kaybederken, bazılarının ise ölmek üzere olduğu görüldü.

Kulübeye boynu sıkışan bir köpeğin boğularak öldüğünü gören hayvanseverler duruma büyük tepki göstererek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden müdahalede bulunmalarını istedi. Hayvanseverlerin kaçak olduğunu iddia ettiği köpek barınağının karşısında bulunan çöplükteki onlarca ölü köpek de vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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