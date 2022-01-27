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Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı ve sis etkili oluyor

bolu dağı’nda yoğun kar yağışı ve sis etkili oluyor
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Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda tipi şeklinde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Ekipler bölgede küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Düzce’de aralıklarla yağan kar yağışı tipi şeklinde etkisini göstermeye başlarken, Bolu Dağı Düzce kesiminde de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahı olarak bilinen Bolu Dağı’nda tipi şeklinde yağan kar ile mücadele çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, yolda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, yolun açık olması için çalışmalar hızlandırıldı. Ankara ve İstanbul istikameti için her iki şeritte de herhangi bir sorun oluşmazken, trafik polisleri devriye atarak güzergah üzerinde kontrollerini gerçekleştiriyor.

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